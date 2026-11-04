Lion zbog nediscipline tera 16-godišnjeg Srbina, jednog od najtalentovanijih igrača Evrope?

Zato će možda morati da potraži novi klub, mada se čini da sa tim neće imati problem. Ugledni Ekip tvrdi da ga Monako prati već mesecima i da bi sada mogao da zabaci udicu. I navodno su u klubu već seli za sto, čisto da između sebe porazgovaraju o tome da li im je u timu baš neophodan momak sa očigledno upitnim ponašanjem. U Francuskoj klubovi mnogo vode računa o imidžu.

Svaki je naravno spreman da napravi ustupak kada se pojavi neki supertalentovan igrač, a Zeković, 187 centimetara visoki napadač, to svakako jeste. On je U17 reprezentativac Francuske, ponavljamo – po mnogima jedan od najtalentovanijih fudbalera Evrope u svom godištu i na svojoj poziciji. Nije nemoguće ni da se Lion predomisli, jer kako je Mozzart Sport rečeno tek sledeće nedelje će Bojanovi zastupnici biti na sastanku sa upravom kluba. Mada Ekip tvrdi da je upravi dojadilo, da nije pomoglo ni nekoliko upozorenja, pa ni jedna suspenzija.

Biće zanimljivo videti i kako će ceo ovaj problem da utiče na njegov reprezentativni status, jer u suprotnom teško da bi Srbija mogla do Zekovićevog “potpisa”.

Zeković je, dodajmo i to, rođeni brat Partizanovog fudbalera Aleksa Zekovića.