Ljudi čekaju da vide da li ovaj Meksikanac može da preokrene Valensiju
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 09:47
Havijer Agire imaće debi na klupi Slepih miševa na El Sardineru u Santanderu protiv Rasinga (21.00) u pretposlednjem meču osmog kola Primere
Nekada je Mestalja bila stadion sa najboljom atmosferom u Španiji, gde je Furija volela da igra… Slavni dani odavno su prošlost. Šampion iz 2004. godine, šestostruki prvak Španije, dotakao je dno pod komandom biznismena iz Singapura Petera Lima, koji je škrt kada su u pitanju ulaganja u Valensiju.
Nekako su Slepi miševi uspevali da izbegnu najgori scenario poslednjih godina, ispadanje u Segunda, ali sada im to preti kao Damoklov mač nad glavom. Valensija je „fenjeraš” sa samo jednom pobedom, i u proseku daje tek nešto više od pola gola po meču.
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Očekivano, Karlos Korberan je smenjen prošlog meseca posle poraza od Sosijedada na svom terenu (2:3). Jedva je preživljavao na klupi i prošle sezone, bile su bele maramice i na početku nove. Kormilo u ruke, ili bolje rečeno „vruć krompir”, predat je vremešnom Meksikancu Havijeru Agireu, koji je predvodio Sombrerose letos na Mundijalu.
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Imaće 67-godišnjak, počevši od današnjeg (21.00) dvoboja u Santanderu na El Sardineru protiv Rasinga pakleno težak posao da Valensiju ostavi u eliti španskog fudbala.
Agire je svestan izazova na Mestalji, zna da su navijači besni, da žele ekspresan izlazak iz krize.
“Nemam društvene mreže, samo sam šetao ulicama prethodnih dana. Oni koji me prepoznaju, veoma toplo me pozdravljaju. Ljudi čekaju da vide da li će ovaj Meksikanac moći da preokrene Valensiju. Primetio sam da nisu neprijateljski nastrojeni. Opušten sam, ne moram da se krijem na ulici, ljudi su veoma uzbuđeni, veoma srećni”, rekao je Agire pred prvu utakmicu na klupi Slepih miševa.
Govorio je Meksikanac i o psihološkom aspektu fudbala.
“Od 24. septembra do danas sam mnogo govorio pojedinačno i sa grupom kako bi razumeli fudbalsku filozofiju i našu potrebu za bodovima. Fudbal je sto sa četiri noge, a ponekad zaboravljamo mentalni faktor. Igrači su ljudska bića, a ja sam veoma pričljiv u svakodnevnom životu”.
Veliko pojačanje proteklog leta, Englez Harvi Eliot, došao je sa vidnim viškom kilograma na Mestalju. Nije ni bleda senka onog igrača iz Liverpula. Prošle sezone je malo igrao u Aston Vili.
„Srećan sam što mogu da komuniciram na njegovom jeziku. Izgleda vitkije, radi sa privatnim nutricionistom. Oduševljen sam njegovim stavom, ima mnogo kvaliteta i igrač je Valensije. Moramo da izvučemo najbolje iz njega”.
Agireova veruje da može da preokrene sezonu.
“Teško je promeniti bilo šta u 90 minuta, ali moje timove karakteriše trčanje i naporan rad. Ne spuštamo gard i ostavljamo svaku kap znoja.. Sve kažem u svlačionicu, ne zadržavam ništa. Nikada nećete videti nijedan od mojih timova apatičan i lenj. Neće biti izuzetaka”, obećao je Meksikanac.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama