Ljudi čekaju da vide da li ovaj Meksikanac može da preokrene Valensiju

Očekivano, Karlos Korberan je smenjen prošlog meseca posle poraza od Sosijedada na svom terenu (2:3). Jedva je preživljavao na klupi i prošle sezone, bile su bele maramice i na početku nove. Kormilo u ruke, ili bolje rečeno „vruć krompir”, predat je vremešnom Meksikancu Havijeru Agireu, koji je predvodio Sombrerose letos na Mundijalu.

21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX

Imaće 67-godišnjak, počevši od današnjeg (21.00) dvoboja u Santanderu na El Sardineru protiv Rasinga pakleno težak posao da Valensiju ostavi u eliti španskog fudbala.

Agire je svestan izazova na Mestalji, zna da su navijači besni, da žele ekspresan izlazak iz krize.

“Nemam društvene mreže, samo sam šetao ulicama prethodnih dana. Oni koji me prepoznaju, veoma toplo me pozdravljaju. Ljudi čekaju da vide da li će ovaj Meksikanac moći da preokrene Valensiju. Primetio sam da nisu neprijateljski nastrojeni. Opušten sam, ne moram da se krijem na ulici, ljudi su veoma uzbuđeni, veoma srećni”, rekao je Agire pred prvu utakmicu na klupi Slepih miševa.