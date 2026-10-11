Murinjo odbio da se obrati – iz straha? Neće da bude kažnjen... Vini se izvinio, pa zakukao

Čeka je, i čekan, i čekan... Ali, ni posle 40 minuta Žoze Murinjo nije se pojavio u sali u kojoj su ga čekali novinari. Odlučio je da im se ne obrati, jezik je držao za zubima posle utakmice sa Viljarealom.

Odbio je da priča, odlučio je da se ne oglašava – iz straha? Tako tvrdi Marka. Navodno je verovao da bi njegovi stavovi vezani za suđenje mogli da dovedu do toga da bude kažnjen, te mu bude zabranjeno da vodi ekipu protiv Sevilje i Barselone u El Klasiku.

Iziritiralo ga je suđenje, nije bio siguran može li da se suzdrži. Pojaviće se pred novinarima tek u utorak pred utakmicu sa Romom u Ligi šampiona.

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Nisu se iz Real Madrida oglašavali posle utakmice, tačnije nisu vodili razgovore sa prisutnim medijima na stadionu, ali je Vinisijus Žunior, ipak, rekao koju. Da budemo precizni – napisao. Na društvenim mrežama se obratio navijačima porukom: „Radost se nastavlja... Izvinjavam se ekipi i navijačima“.

I delovalo je da će tu stati, međutim, nije to uradio...