Murinjo odbio da se obrati – iz straha? Neće da bude kažnjen... Vini se izvinio, pa zakukao
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 02:42
Brazilac se jadao na društvenim mrežama, veruje da su arbitri prema njemu više puta bili nepravedni
Niko nikada ne može da pretpostavi šta će i kada kvrcnuti u glavi Vinisijusa Žuniora. Postigao je gol protiv Viljareala, međutim, intervenisala je VAR soba – ne važi! Jer, u začetku akcije Real Madrida povukao je Nejtana Salibu za kosu. Poništen mu je pogodak i dodeljen mu je crveni karton.
Santjago Bernabeu je proključao, čule su se salve zvižduka, a onda i povici: „Kurupcija u Savezu“. Stadionom je odjekivalo i: „Tebas, ostavka“. Kada su se tribine ispraznile i kada se sve stišalo, reč je trebalo da ima Žoze Murinjo, ali je on odlučio da – zaćuti.
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Čeka je, i čekan, i čekan... Ali, ni posle 40 minuta Žoze Murinjo nije se pojavio u sali u kojoj su ga čekali novinari. Odlučio je da im se ne obrati, jezik je držao za zubima posle utakmice sa Viljarealom.
Odbio je da priča, odlučio je da se ne oglašava – iz straha? Tako tvrdi Marka. Navodno je verovao da bi njegovi stavovi vezani za suđenje mogli da dovedu do toga da bude kažnjen, te mu bude zabranjeno da vodi ekipu protiv Sevilje i Barselone u El Klasiku.
Iziritiralo ga je suđenje, nije bio siguran može li da se suzdrži. Pojaviće se pred novinarima tek u utorak pred utakmicu sa Romom u Ligi šampiona.
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Nisu se iz Real Madrida oglašavali posle utakmice, tačnije nisu vodili razgovore sa prisutnim medijima na stadionu, ali je Vinisijus Žunior, ipak, rekao koju. Da budemo precizni – napisao. Na društvenim mrežama se obratio navijačima porukom: „Radost se nastavlja... Izvinjavam se ekipi i navijačima“.
I delovalo je da će tu stati, međutim, nije to uradio...
Nešto kasnije Brazilac je zakukao na društvebim mrežama, očigledno veruje da su prema njemu arbitri više puta bili nepravedni. Nije mogao da se suzdrži da ne prokomentariše suđenje posle crvenog kartona.
„Uvek je Vinisijus taj koji dobija žute i crvene kartone, kakva sramota“.
Pomalo podseća na Kalimera.