Kerik na tankom ledu?! Pravo u živac: Koliko imam vremena? To je smešno

Junajted ovog vikenda putuje u goste Fulamu sa samo četiri osvojena boda iz četiri utakmice Premijer lige - iako je gol Erlinga Halanda u prošlonedeljnom mančesterskom derbiju neopravdano priznat, uprkos tome što je Enco Fernandes bio u ofsajdu, dok je Everton spektakularnim izjednačujućim golom u nadoknadi vremena sprečio Junajted da osvoji još jednu pobedu. Nemaju ni sreće, ako može tako da se kaže, ali nema baš previše opravdanja za Crvene đavole.

Ne može baš da se kaže da se trese klupa trenutnom menadžeru Mančester Junajteda, mada zna se kako to ide u Premijer ligi, posebno u velikim timovima. Mala serija loših rezultata i lako se može na biro rada. Kada je Keriku skrenuta pažnja na to da manjinski vlasnici INEOS, koji kontrolišu sportski sektor Mančester junajteda, nisu davali mnogo vremena njegovim prethodnicima Eriku ten Hagu i Rubenu Amorimu na klupi, izgleda da su ga udarili u živac.

"Mislim da će moj mandat biti mnogo duži od jedne ili dve utakmice i trenutnih rezultata. Poznajem klub, poznajem svoju ulogu, znam šta se ovde očekuje kada je reč o igranju na određenom nivou, ispunjavanju određenih standarda i ostvarivanju određenih ciljeva na terenu, tako da mi je sve to jasno", započeo je Kerik.

Nedelja, 17.30 (3,40) Fulam (3,50) Mančester junajted (2,10) MR

Ne brine za posao, pa i može se reći da je pun samopouzdanja.

"Što se tiče budućnosti, vlasništva i toga koliko ću dugo biti na ovoj funkciji, to mi uopšte nije u mislima. Ne razmišljam: ‘Koliko još imam vremena?’ Smešno je tako razmišljati kada ste na poziciji na kojoj sam ja. To mi uopšte nije u mislima. Razumem šta moramo da ostvarimo i gde moramo da budemo kao fudbalski klub da bismo ispunili očekivanja vlasnika, šta oni očekuju, kao i očekivanja navijača — koja su mi, ako ništa drugo, još važnija od svega ostalog".