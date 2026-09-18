Kerik na tankom ledu?! Pravo u živac: Koliko imam vremena? To je smešno
Vreme čitanja: 4min | pet. 18.09.26. | 16:06
Menadžer Mančester junajteda ne razmišlja o budućnosti, zna šta ga čeka
Pričali su navijači Mančester Junajteda na kraju prošle sezone, onako baš hrabro, da je Majkl Kerik došao ranije, da bi se borili za titulu šampiona Engleske. Jeste ih nekadašnji vezista preporodio, dobri su bili u završnici sezone, samo su previše poleteli u tom trenutku. Pustili su krila, ušli ambiciozno u novu sezonu kao učesnici Lige šampiona i sa velikom motivacijom, kad ono, međutim... Ne valja ništa. Ne da ne valja, nego ne mogu da se sastave.
Ostvarili su samo dve pobede ove sezone na šest odigranih utakmica - protiv novog premijerligaša Ipsviča kod kuće i takođe na Old Trafordu protiv debitanta u Ligi šampiona Sabaha - dok su porazi stigli od Hala, Mančester sitija i Brajtona, pri čemu je poslednji od tih poraza značio eliminaciju iz Liga kupa. Ispadoše iz jednog takmičenja već i to je trofej manje, što je dosolilo ranu posle poraza u mančesterskom derbiju, gde su gotovo ceo meč imali igrača više.
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Junajted ovog vikenda putuje u goste Fulamu sa samo četiri osvojena boda iz četiri utakmice Premijer lige - iako je gol Erlinga Halanda u prošlonedeljnom mančesterskom derbiju neopravdano priznat, uprkos tome što je Enco Fernandes bio u ofsajdu, dok je Everton spektakularnim izjednačujućim golom u nadoknadi vremena sprečio Junajted da osvoji još jednu pobedu. Nemaju ni sreće, ako može tako da se kaže, ali nema baš previše opravdanja za Crvene đavole.
Ne može baš da se kaže da se trese klupa trenutnom menadžeru Mančester Junajteda, mada zna se kako to ide u Premijer ligi, posebno u velikim timovima. Mala serija loših rezultata i lako se može na biro rada. Kada je Keriku skrenuta pažnja na to da manjinski vlasnici INEOS, koji kontrolišu sportski sektor Mančester junajteda, nisu davali mnogo vremena njegovim prethodnicima Eriku ten Hagu i Rubenu Amorimu na klupi, izgleda da su ga udarili u živac.
"Mislim da će moj mandat biti mnogo duži od jedne ili dve utakmice i trenutnih rezultata. Poznajem klub, poznajem svoju ulogu, znam šta se ovde očekuje kada je reč o igranju na određenom nivou, ispunjavanju određenih standarda i ostvarivanju određenih ciljeva na terenu, tako da mi je sve to jasno", započeo je Kerik.
Nedelja, 17.30 (3,40) Fulam (3,50) Mančester junajted (2,10) MR
Ne brine za posao, pa i može se reći da je pun samopouzdanja.
"Što se tiče budućnosti, vlasništva i toga koliko ću dugo biti na ovoj funkciji, to mi uopšte nije u mislima. Ne razmišljam: ‘Koliko još imam vremena?’ Smešno je tako razmišljati kada ste na poziciji na kojoj sam ja. To mi uopšte nije u mislima. Razumem šta moramo da ostvarimo i gde moramo da budemo kao fudbalski klub da bismo ispunili očekivanja vlasnika, šta oni očekuju, kao i očekivanja navijača — koja su mi, ako ništa drugo, još važnija od svega ostalog".
Ni period loših rezultata ga nešto ne pogađa preterano.
"Sve mi je to jasno. Imali smo dve ili tri utakmice u kojima nismo ostvarili rezultate koje smo želeli, a to su dve ili tri utakmice previše, jer zaista mrzim da gubim. Ali to ne znači da se svet ruši. U nekim glavama možda tako izgleda, ali kod nas ne sme biti tako, jer moramo da pružamo dobre partije, ostvarujemo pobede i pred nama je još mnogo utakmica koje treba isplanirati".
Zameraju mu i što ne pokazuje previše emocija.
"Neće uvek sve ići prema planu. Istorija nam govori da svaki tim koji je bio uspešan prolazi kroz periode kada mora da se izbori sa problemima. Morate da prođete kroz to, morate da napredujete, a mi smo u poslednje vreme imali jedan kraći period u kojem stvari nisu bile baš onakve kakve smo želeli. Očekivao sam da ćemo u nekom trenutku proći kroz takav period. Bilo je pitanje kada će doći. Imali smo tako dobar period prošle sezone i na početku ove sezone, pa je bilo pitanje da li će se to dogoditi sada ili u nekom trenutku tokom sezone. Doći će trenutak kada nećete dobiti sve ono što ste želeli. Važno je kako prolazite kroz takav period, kako reagujete, da ostanete fokusirani, da nastavite da radite prave stvari, da ostanete što je moguće mirniji i da nastavite da verujete da ćete izaći iz toga. Mi u to potpuno verujemo", zaključio je.