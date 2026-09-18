Arteta čeka novi ugovor! Do tada – šta je sa Đekerešom? Raja, Konsa, Dauman, o svima po malo

Utakmica je na programu u subotu (16.00) i meč je najavio šef stručnog štaba londonskog tima, Mikel Arteta . "Imamo veoma teškog protivnika sutra, tako da ćemo morati zaista da zaslužimo pobedu. Svakako, idemo na pobedu. To će biti način razmišljanja igrača i cele ekipe" , započeo je Španac.

Arsenal ovog vikenda juri rekord star 123 godine. Savršen je start sezone, pobedili su na svim dosadašnjim mečevima u Premijer ligi, Ligi šampiona i Liga kupu, tako da im nedostaje još jedna pobeda za najbolji start još od sezone 1903/04. Na putu im stoji Brajton, koji je uvek nezgodan rival, posebno na domaćem terenu.

Prošli put bilo je frke sa Brajtonom, ali mu je menadžer "Galebova" uputio izvinjenje posle svega. Kritikovao je Fabijan Hercler tada Artetu i njegovu taktiku posle pobede minimalnim rezultatom, ali sada je sve u redu.

"To je završena priča, sve je to prošlost. Imam ogromno poštovanje prema Fabijanu, prema onome što je uradio, kao i prema onome što je Brajton uradio kao klub. To je zaista neverovatno. Sutra će, siguran sam, biti prelepa utakmica za gledanje". Priča se i potpisivanju novog ugovora.

"Kada dođe pravo vreme za to, završićemo taj posao. Nema razloga za brigu. Ne znam da li će tajming sada biti isti ili drugačiji. Mislim da klub i ja imamo istu ambiciju i istu želju, tako da ćemo, kada budemo imali vremena, to rešiti". Subota, 16.00 (4,80) Brajton (4,00) Arsenal (1,70) MR Pokušava da nametne svoj stil igre uvek na gostovanjima.

"To je jedan od izazova rasporeda i ekipa je na njega odgovorila veoma dobro. Kada igramo dominantno, zapravo nije važno da li smo kod kuće ili na strani. Želimo da budemo ista ekipa i da protivniku stvaramo iste probleme. Uspeli smo da pobedimo u tri utakmice, a ostala nam je poslednja protiv veoma teškog protivnika, kao što sam rekao, protiv Brajtona sutra pokušaćemo da uradimo isto". Na kojoj poziciji vidi Bruna Gimaraisa?

"Može da igra levo, desno, u sredini, može odatle da rotira pozicije. On je toliko dinamičan i svestran igrač da može da pruži sjajne trenutke na bilo kojoj poziciji. Više će zavisiti od toga šta nam je tog dana potrebno, kakav odnos imamo sa ostalim veznim igračima i, naravno, šta protivnik radi". Posebno se pričalo o Davidu Raji, koji je jedan od najboljih golmana sveta i odbranio je penal protiv Sanderlenda u prošlom kolu. A stigao je do toga iz pete lige...

"To je sjajna priča, mislim da svako dete može da pogleda takve karijere i puteve i da vidi kako možeš da dostigneš najviši nivo u fudbalu, uz stalnu želju, motivaciju i entuzijazam da je to moguće. Fudbal je danas, posebno na međunarodnom nivou, toliko povezan da nikada ne znaš. Možda igraš jednu utakmicu, neko te skautira i za dve ili tri godine možeš da igraš na najvišem nivou. Mislim da je kod Davida najvažniji njegov mentalitet. Naravno, poseduje ogromnu kvalitet, ali je prevazišao mnogo poteškoća i izazova da bi stigao do ove tačke. Kada je stigao ovde, početak nije bio lak. Zaista je morao da se potrudi i dokaže. Uz sve trenere, a posebno uz Inakija Kanju, koji sa njim svakodnevno radi neverovatan posao, kao i uz sve saigrače, zaslužio je da sada bude jedan od najboljih".

Da li je možda Raja njegov najbolji transfer?

"Ne znam, bio je izvanredan transfer, u to nema nikakve sumnje. Da li je bio najbolji ili ne, to je samo mišljenje. Ali to nije važno. Presrećni smo što ga imamo. Pomogao je da ekipa i klub pređu na drugi nivo, a sada moramo da održimo taj nivo". Pitanje je da li mogu da budu nepobedivi do kraja sezone.

"Danas imamo dovoljno stvari kojima treba da se bavimo dok se pripremamo za sutrašnju utakmicu protiv zaista dobrog Brajtona. Znamo koliko će biti teško da zaslužimo pobedu. To je sve. Neću o tome". Šta se sa Viktorom Đekerešom, koji jedva i da igra? Ima li problema sa samopouzdanjem?

"Ne. Očigledno, posebno u Premijer ligi, nije odigrao toliko mnogo minuta. Ali prošle nedelje je igrao u Napulju i imao dobru utakmicu. I to je stvar trenutaka. Moramo da mu pružimo svu podršku i samopouzdanje koje mu je potrebno, jer znamo kakvog igrača imamo, koliki je njegov kapacitet da postiže golove i šta može da pruži ekipi". Prilagođava li se on ekipi ili ekipa njemu...

"Mislim da ekipa ove sezone takođe radi neke drugačije stvari, tako da je pomalo i jedno i drugo. Ali to nije samo slučaj sa Viktorom, već sa svima. To je stalna evolucija igrača i ekipe. Naš posao, a posebno moj posao, jeste da pokušamo da to uklopimo, pronađemo prave veze i nivo samopouzdanja koji će igraču omogućiti da pruži najbolje što može za ekipu". Možda mu reprezentativna pauza sa Švedskom pomogne.

"Postigao je nekoliko golova prošli put. To je ono što je napadaču potrebno — minuti i golovi kako bi podigao energiju. Imamo utakmicu sutra i nadamo se da će tada uspeti da pruži svoj doprinos". Maks Dauman bi češće mogao da bude starter. Da li je to i tražio?

"Najbolji način da pokucaš na vrata jeste da to uradiš na terenu, a ne u kancelariji. Mislim da tako izbegavaš rasprave kada igrač konstantno pruža dobre partije na terenu, svakog dana na treningu. To je najbolji način, najbolji signal za menadžera, ali i za saigrače, koji će zahtevati da takav igrač igra. Ono što je Maks uradio neki dan, zajedno sa svim ostalim igračima koji nisu imali mnogo minuta, bilo je zaista impresivno". Konsa se odlično pokazao.

"Čuo sam sjajne stvari o Ezriju pre nego što je došao. A kada ga imaš svakodnevno, shvatiš koliki je igrač zapravo onaj kojeg smo doveli — ne samo kao igrača, već i kao osobu. Način na koji se predstavlja i kako je sposoban da se odmah poveže sa ljudima je izuzetan. Kada pričamo o Gabrijelu, kada vidite njih dvojicu kako razgovaraju po hodnicima i način na koji međusobno komuniciraju, deluje kao da su ovde zajedno već jako, jako, jako dugo. To je sjajno, jer je to partnerstvo, po mom mišljenju, izuzetno važno na terenu. A onda su tu i njegove karakteristike i kvalitet koji donosi ekipi — nešto što nas zaista čini boljim".