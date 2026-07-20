Od noge do noge, s progresivnim pasovima unapred, ne zato što su videli nešto što drugi nisu – to dolazi tek u poslednjoj trećini terena – već zato što su sigurni da će saigrač umeti da primi loptu i da je odloži pametno. Upravo zato što će ovaj prvi do njega, a verovatno i dvojica, umeti da prepoznaju trenutak i otvore mu se.

U vremenu u kome smo počeli previše da pričamo o vertikalnom fudbalu, igri bez lopte ili tranziciji, Crvena furija nas uporno podseća: lopta ne peče. Vraća onome ko je najlepše miluje.

Ne sumnjamo ni najmanje da se i kod Španaca, kad je sinoć u Njujorku argentinska banda počela da prodaje prljave ulične trikove, javio prirodni nagon da uzvrate udarac, ali je na kraju pobedila ideja koja im je usađivana od malih nogu: fudbal, ne rat. Igra, ne tuča.

Krenulo je verovatno negde tamo sa početkom uspona Barselone. One prve šampionske generacije pogurala je katalonska aždaja Karlesom Pujolom, pre svih Ćavijem i Andresom Inijestom. Onda je samo dodavala: Đerar Pike, Viktor Valdes, Serhio Buskets, Pedro, Sesk Fabregas, pa deceniju i kusur kasnije Lamin Jamal, Pedri, Fermin Lopez, Feran Tores, Dani Olmo, Mark Kukurelja, Aleks Grimaldo, Erik Garsija, Pau Kubarsi…

Sad je to već u deo genetskog koda cele nacije. Nacije željne lopte. I jedinog dvostrukog šampiona sveta u 21. veku. I jedinog trostrukog evropskog šampiona u ovom stoleću. Španci su usput i olimpijski prvaci, pa i svetski u konkurenciji dama. Na U21 nivou igrali su pet od poslednjih osam finala evropskih prvenstava, tri su i osvojili. Na U19 šampionatima Evrope vezali su tri finala, dva osvojili, ovo poslednje uz gol razliku 19:0. Ako u jednačinu ubacimo i klubove, videćemo da su od maja 2001. Španci protiv rivala iz drugih zemalja odigrali 23 finala u Ligi šampiona, Ligi Evrope, na Svetskom i Evropskom prvenstvu… i svako su dobili.