LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.029.834: Može GG3+ i bez 3+, ali ne može Bajern protiv Arsenala

Veče je bilo rezervisano za Ligu šampiona, ali naravno da je bilo tu prostora da se probere i sa strane. I sudeći po ovom primeru nije uopšte loše nekad zagrebati bočno, makar to bio i šampionat Finske ili treća liga Belgije. I sve te utakmice fudbalera koje nikada nismo gledali došle su prema očekivanju. Oborile su one igrača koje bismo mogli da pobrojimo i da nas probude u pola noći.

Konkretno, ovaj tiket oborili su Bajern i Arsenal, jer čekali smo keca, a došao je – remi od 2:2. I tako oborio tiket koji je sa uplatom od 300 dinara na kvotu 2.746,22 mogao da donese isplatu od 1.029.834.