LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.029.834: Može GG3+ i bez 3+, ali ne može Bajern protiv Arsenala
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Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 10:06
Šteta zbog milionskog dobitka
Veče je bilo rezervisano za Ligu šampiona, ali naravno da je bilo tu prostora da se probere i sa strane. I sudeći po ovom primeru nije uopšte loše nekad zagrebati bočno, makar to bio i šampionat Finske ili treća liga Belgije. I sve te utakmice fudbalera koje nikada nismo gledali došle su prema očekivanju. Oborile su one igrača koje bismo mogli da pobrojimo i da nas probude u pola noći.
Konkretno, ovaj tiket oborili su Bajern i Arsenal, jer čekali smo keca, a došao je – remi od 2:2. I tako oborio tiket koji je sa uplatom od 300 dinara na kvotu 2.746,22 mogao da donese isplatu od 1.029.834.
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Ovako, za utehu 30.000 dinara na osnovu Mozzart benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”. Jer pogođena kvota uplatu je množila sa 100.
A, ni toga ne bi bilo da Mozzart Relax prethodno nije učinio da na utakmici između PK-35 i Jara (eto nas u Finskoj) prođe tip GG3+, iako smo videli samo dva gola (1:1). Ali, kako su oba tima gol dala u prvom poluvremenu i nemoguće je postalo moguće.
Nažalost, taj Bajern…