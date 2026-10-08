LUDI TIKET, četvrtak, 431.398 dinara: Goleade nasušne

Kakav matematički precizan napad na golove i demonstracija vrhunskog instinkta! Hrabri igrač koji je ušetao u Mozzart kladionicu na Belim Vodama rešio je da se ne zabavlja s konačnim ishodima, već je ubo samu suštinu fudbalske igre – golove. Na šest pažljivo odabranih parova, sa jakim fokusom na kup takmičenja u Japanu i Turskoj, kao i omladinski evropski fudbal, plasirana je jedinstvena i beskompromisna taktika: na svakom meču će pasti najmanje četiri gola (igra više 3,5). Hrabrost se i te kako isplatila, jer su se mreže tresle tačno onako kako je projektovano, donevši pravu goleadu.

Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatan osećaj za tajming i selekciju koeficijenata. Najveći dragulj i istinski heroj ovog tiketa jeste meč japanskog kupa Tokio - Šonan Belmar, gde je uhvaćena fantastična pojedinačna kvota 2,90! Šta tek reći za okršaj u Turskoj između Anadolu U. i Kepez Spora koji je zaokružio priču sa bombastičnom kvotom 3,15 i konačnih 4:2? Kada se sve sabralo, ukupna kvota je iznosila magičnih 196,09.