LUDI TIKET, četvrtak, 431.398 dinara: Goleade nasušne
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 08:24
Čovek je imao petlje i uhvatio se u koštac sa 4+ igrom koju je naplatio do poslednje pare
Kakav matematički precizan napad na golove i demonstracija vrhunskog instinkta! Hrabri igrač koji je ušetao u Mozzart kladionicu na Belim Vodama rešio je da se ne zabavlja s konačnim ishodima, već je ubo samu suštinu fudbalske igre – golove. Na šest pažljivo odabranih parova, sa jakim fokusom na kup takmičenja u Japanu i Turskoj, kao i omladinski evropski fudbal, plasirana je jedinstvena i beskompromisna taktika: na svakom meču će pasti najmanje četiri gola (igra više 3,5). Hrabrost se i te kako isplatila, jer su se mreže tresle tačno onako kako je projektovano, donevši pravu goleadu.
Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatan osećaj za tajming i selekciju koeficijenata. Najveći dragulj i istinski heroj ovog tiketa jeste meč japanskog kupa Tokio - Šonan Belmar, gde je uhvaćena fantastična pojedinačna kvota 2,90! Šta tek reći za okršaj u Turskoj između Anadolu U. i Kepez Spora koji je zaokružio priču sa bombastičnom kvotom 3,15 i konačnih 4:2? Kada se sve sabralo, ukupna kvota je iznosila magičnih 196,09.
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Sa umerenom, ali samouverenom uplatom od 2.000 dinara, ovaj majstor klađenja je ciljao visoko, a naplata je stigla u punom sjaju. Pored pogođenih parova, konačnu cifru je brutalno podigla i SUPER MULTI BONUS isplata, mehanizam koji nagrađuje igrače za veći broj pogođenih visokih kvota na listiću. Umesto standardnog dobitka, na uplatnom mestu na Belim Vodama isplaćena je astronomska i maksimalna suma od 431.398 dinara, što znači da je ovaj tiket pojačan sa dodatnih 39.218 dinara u keš iznosu. Zato se listić s pravom kvalifikovao za rubriku "ludi tiket" i legendarnu priču koja će se dugo prepričavati među lokalnim kladiocima!
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.