LUDI TIKET (-), nedelja, 31.678.947 dinara: Spartak sve upropastio
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 08:02
Dobiće utešnu nagradu od 100.000 dinara
Pravu zmiju sastavio je naš kladilac, na njoj se našlo 18 parova i zažalio je zbog jednog - bilo bi mu bolje da je iz kombinatorike isključio moskovski Spartak. Sve mu je pokvario, sve je upropastio, a bio je na dobrom putu da pobedi i da u jedan dom donese veliku radost.
Pročešljao je evropske lige, tipovao je na Italijane, Nemce, Francuze, Holanđane, Špance, Švajcarce, Kiprane... Bilo je tu mesta i za Mozzart Bet Superligu, kao i fudbal u dalekom Japanu. Nešto je pogodio i u Rusiji, negde mu je Mozzart Relax pomogao, ali moskovski klub mu je odneo dobitak od 31.678.947 dinara.
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Spartak je još sredinom prvog poluvremena ostao sa desetoricom, pocrveneo je golman Aleksandar Maksimenko. Ali, uspeo je gost da povede protiv Samare, precizan je u završnici bio Manfred Ugalde, međutim, Martin Kramarić je pred nadoknadu izjednačio, pa je naš kladilac ostao bez celog plena. Dobio je utešnu nagradu od 100.000 dinara. Nije mala, ali daleko je od one svote koja je mogla da mu se nađe na računu.
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