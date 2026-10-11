LUDI TIKET (-), nedelja, 31.678.947 dinara: Spartak sve upropastio

Pravu zmiju sastavio je naš kladilac, na njoj se našlo 18 parova i zažalio je zbog jednog - bilo bi mu bolje da je iz kombinatorike isključio moskovski Spartak. Sve mu je pokvario, sve je upropastio, a bio je na dobrom putu da pobedi i da u jedan dom donese veliku radost.

Pročešljao je evropske lige, tipovao je na Italijane, Nemce, Francuze, Holanđane, Špance, Švajcarce, Kiprane... Bilo je tu mesta i za Mozzart Bet Superligu, kao i fudbal u dalekom Japanu. Nešto je pogodio i u Rusiji, negde mu je Mozzart Relax pomogao, ali moskovski klub mu je odneo dobitak od 31.678.947 dinara.