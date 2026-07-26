LUDI TIKET (-), nedelja, 4.651.020 dinara: Proklinje se Ročdejl na Labudovom brdu

Liga kup Škotske, ženski fudbal u Švedskoj i prijateljske utakmice. Pogodio je naš igrač tri od četiri para, na svakom je kvota bila izuzetno velika (između 7.00 i 11.00), a jedini kiks dogodio se na utakmici između Ročdejla i Farnama, gde je naš igrač odigrao da će Ročdejl dati bar tri gola u prvom poluvremenu, ali je domaćin dao samo jedan gol i tako uskratio našeg igrača sa Labudovog brda za više od četiri i po miliona dinara. Zahvaljujući opciji naplati promašaj, našem igraču isplaćeno je 5.400 dinara.