LUDI TIKET (-), nedelja, 4.651.020 dinara: Proklinje se Ročdejl na Labudovom brdu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 07:58
Velika šteta za ovaj specifičan tiket
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Tiket: GUBITAN
Broj Tiketa: 1104-4116321-2461
Vreme: 25.07.26 12:43:24
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
sub. 14:00
11110
Maidstone Utd
Ashford United
4:0 (3:0)
1tm1
3+
3+
7.25
Fix
sub. 14:00
11125
Rochdale
Farnham Town
2:2 (1:1)
1tm1
3+
3+
9
Fix
sub. 14:00
2438
Ayr Utd.
Alloa
4:1 (3:0)
1tm1
3+
3+
11
Fix
sub. 14:00
8688
Norrkoping W
Hammarby W
0:4 (0:3)
1tm2
3+
3+
12
Fix
Uplata: 540,00 RSD
Ukupni koeficijent: 8613.00
Potencijalni dobitan: 4.651.020,00 RSD
Liga kup Škotske, ženski fudbal u Švedskoj i prijateljske utakmice. Pogodio je naš igrač tri od četiri para, na svakom je kvota bila izuzetno velika (između 7.00 i 11.00), a jedini kiks dogodio se na utakmici između Ročdejla i Farnama, gde je naš igrač odigrao da će Ročdejl dati bar tri gola u prvom poluvremenu, ali je domaćin dao samo jedan gol i tako uskratio našeg igrača sa Labudovog brda za više od četiri i po miliona dinara. Zahvaljujući opciji naplati promašaj, našem igraču isplaćeno je 5.400 dinara.
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