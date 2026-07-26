Vreme je za pojačane letnje teme među navijačima Crvene zvezde

Imajući u vidu da je revanš sa Larnom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona samo formalnost, crveno-beli će u sredu obezbediti još jednu evropsku jesen. Naravno, mesto u Ligi konferencije nije ambicija kluba. Žele na Marakani da se vrate u Ligu šampiona, a naredna prepreka u vidu prvaka Islanda ili Izraela ozbiljnija je od najboljeg tima Severne Irske. Neće ni to biti rival od kog treba strepeti, ali će navijači ipak sa većim nestrpljenjem čekati taj dvomeč od aktuelnog. Kao i žreb za poslednju prepreku, 3. avgusta.

Nedelja, 19.00: (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)

Posle Mačve i Larna, duel sa Vojvodinom biće odlična prilika za Dejana Stankovića i njegov stručni štab da provere na kom nivou je ekipa. Sigurna igra i pobeda sa dva ili više golova razlike učvrstili bi samopouzdanje tima, dok bi eventualna drama mogla da unese nervozu pred naredne evropske izazove.

Očekuje se da Zvezdin trener napravi nekoliko promena u odnosu na startnu postavu koju je izveo u Larnu, kao i za prvo kolo Mozzart Bet Superlige, kada je uz Vasilija Kostova bonus bio mladi golman Savo Radanović. Ovaj put tu ulogu dobiće štoper Stefan Gudelj, koji će igrati uz Strahinju Erakovića, dok će Miloš Veljković odmarati, a gol će čuvati standardni Mateus. Umesto rovitog Radeta Krunića, koji je preskočio gostovanje u Severnoj Irskoj, u tandemu centralnih vezista sa Mohamedom Abu Fanijem ponovo će biti Timi Maks Elšnik. Ukoliko Stanković bude odmarao i odličnog Abu Fanija, a kao nagradu za dobru partiju prošlog utorka u startnu postavu pošalje Muhameda Čama, onda bi se Vasilije Kostov verovatno pomerio nešto unazad u odnosu na prve dve utakmice i vezisti iz Austrije prepustio ulogu iza špica - pretpostavlja se, ponovo efikasnog Bruna Duartea.

Slab utisak na dva uvodna meča sezone ostavio je novajlija Loizos Loizu, te bi moglo da se desi da mu Stanković da slobodan dan kako bi poradio na koncentraciji i motivaciji. Posebno imajući u vidu efektan povratnički debi Osmana Bukarija. Uneo je krilni napadač iz Gane živost i energiju u igru Crvene zvezde na startu drugog poluvremena protiv Larna, kada je zamenio upravo Kipranina. Već sada je jasno da će Bukari preuzeti poziciju desnog krila, a na Loizuu je da popravi utisak i nametne se kao konkurent. Biće njegovo dovođenje "vruća tema" narednih nedelja na tribinama najvećeg srpskog stadiona.

Mogao bi protiv Vojvodine nešto veću minutažu da dobije i Marko Arnautović, koji je protiv Mačve na terenu odigrao 27, a protiv Larna devet minuta. Takođe, očekuje se i da Aleksandar Katai odmeni Mirka Ivanića i preuzme kapitensku traku.

U prve dve utakmice Crvena zvezda je ispunila očekivanja i rutinski ih odradila. Od danas kreće merenje svakog poteza i pritisak očekivanja navijača. Sasvim uobičajen za klub takve veličine.

MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO

Subota

Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)

/Miladinović 26, Đoković 29/

IMT - Zemun 4:0 (1:0)

/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0

Nedelja

19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)

20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)

21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)

Odloženo

Radnički Kragujevac - Železničar

***Kvote su podložne promenama