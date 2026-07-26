LUDI TIKET, nedelja, 66.848: Spektakularnih 19/19 leštanskog majstora

Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 07:58

Na samo 100 uloženih dinara naš igrač inkasirao skoro 67.000 dinara

Izabrane vesti

Tiket: DOBITAN
Vreme: 25.07.26 08:38:47
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Dinamo Buc.
CS Universitatea
5:1 (2:0)
ug
2+
1.33
Tiszakecske
Szeged 2011
1:1 (1:0)
ug
2+
1.35
Lokomotiv G.O.
Chernomorets B.
1:1 (0:0)
ug
2+
1.35
Yantra
Spartak 1919 Pleven
0:2 (0:0)
ug
2+
1.38
Sportist Svoge
Montana
2:2 (1:1)
ug
2+
1.38
Nesebar
Etar
1:5 (1:3)
ug
2+
1.35
Farul Constanta
Corvinul Hunedoara
2:0 (0:0)
ug
2+
1.33
Chelyabinsk
Nizhny Novgorod
1:2 (1:2)
ug
2+
1.38
Volga U.
Neftekhimik
2:0 (1:0)
ug
2+
1.4
Zhetysu
Kyzylzhar
1:2 (0:0)
ug
2+
1.33
Tacuary
Sol America
1:1 (1:1)
ug
2+
1.38
Guizhou Zhuchen
Ganzhou Ruishi
3:0 (2:0)
ug
2+
1.35
Jiangxi Liansheng
Shenzhen
1:2 (0:0)
ug
2+
1.5
Shijiazhuang
Nantong Zhiyun
1:1 (1:1)
ug
2+
1.5
Shandong II
Changchun Xidu
1:1 (0:0)
ug
2+
1.32
Lok.Kyiv
Chernihiv
1:1 (0:0)
ug
2+
1.45
Hwaseong
Asan Chungnam
3:2 (2:0)
ug
2+
1.35
Pohang Steelers
Jeonbuk M.
0:2 (0:1)
ug
2+
1.4
Gangneung
Yeoju Citizen
1:1 (0:0)
ug
2+
1.38
Uplata: 100,00 RSD
Ukupni koeficijent: 445.66
Dobitak: 66.848,39 RSD

Čak 19 parova na tiketu i svih 19 je pogodio naš igrač iz Leštana. Sve kvote bile su između 1.30 i 1.50, a to se ispostavilo sjajnom strategijom. Od druge lige Rusije, druge lige Bugarske, treće lige Kine do druge lige Ukrajine i druge lige Paragvaja. Sve se to našlo na tiketu našeg igrača i ništa ga nije omelo da se sladi lepim dobitkom.

tagovi

LUDI TIKET
Dodajte Mozzart sport u vaš Google izbor

Sledeća vest