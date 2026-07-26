LUDI TIKET, nedelja, 66.848: Spektakularnih 19/19 leštanskog majstora
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 07:58
Na samo 100 uloženih dinara naš igrač inkasirao skoro 67.000 dinara
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1811-7878688-2461
Vreme: 25.07.26 08:38:47
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
sub. 17:30
4525
Dinamo Buc.
CS Universitatea
5:1 (2:0)
ug
2+
2+
1.33
Fix
sub. 17:00
2822
Tiszakecske
Szeged 2011
1:1 (1:0)
ug
2+
2+
1.35
Fix
sub. 17:00
1235
Lokomotiv G.O.
Chernomorets B.
1:1 (0:0)
ug
2+
2+
1.35
Fix
sub. 17:00
1233
Yantra
Spartak 1919 Pleven
0:2 (0:0)
ug
2+
2+
1.38
Fix
sub. 15:30
1236
Sportist Svoge
Montana
2:2 (1:1)
ug
2+
2+
1.38
Fix
sub. 15:30
1232
Nesebar
Etar
1:5 (1:3)
ug
2+
2+
1.35
Fix
sub. 14:30
4527
Farul Constanta
Corvinul Hunedoara
2:0 (0:0)
ug
2+
2+
1.33
Fix
sub. 14:00
4331
Chelyabinsk
Nizhny Novgorod
1:2 (1:2)
ug
2+
2+
1.38
Fix
sub. 13:00
4338
Volga U.
Neftekhimik
2:0 (1:0)
ug
2+
2+
1.4
Fix
sub. 13:00
4244
Zhetysu
Kyzylzhar
1:2 (0:0)
ug
2+
2+
1.33
Fix
sub. 13:00
1378
Tacuary
Sol America
1:1 (1:1)
ug
2+
2+
1.38
Fix
sub. 11:30
8645
Guizhou Zhuchen
Ganzhou Ruishi
3:0 (2:0)
ug
2+
2+
1.35
Fix
sub. 11:30
8642
Jiangxi Liansheng
Shenzhen
1:2 (0:0)
ug
2+
2+
1.5
Fix
sub. 11:30
4765
Shijiazhuang
Nantong Zhiyun
1:1 (1:1)
ug
2+
2+
1.5
Fix
sub. 11:00
8641
Shandong II
Changchun Xidu
1:1 (0:0)
ug
2+
2+
1.32
Fix
sub. 11:00
4293
Lok.Kyiv
Chernihiv
1:1 (0:0)
ug
2+
2+
1.45
Fix
sub. 10:30
4723
Hwaseong
Asan Chungnam
3:2 (2:0)
ug
2+
2+
1.35
Fix
sub. 10:30
4701
Pohang Steelers
Jeonbuk M.
0:2 (0:1)
ug
2+
2+
1.4
Fix
sub. 10:00
4732
Gangneung
Yeoju Citizen
1:1 (0:0)
ug
2+
2+
1.38
Fix
Uplata: 100,00 RSD
Ukupni koeficijent: 445.66
Dobitak: 66.848,39 RSD
Čak 19 parova na tiketu i svih 19 je pogodio naš igrač iz Leštana. Sve kvote bile su između 1.30 i 1.50, a to se ispostavilo sjajnom strategijom. Od druge lige Rusije, druge lige Bugarske, treće lige Kine do druge lige Ukrajine i druge lige Paragvaja. Sve se to našlo na tiketu našeg igrača i ništa ga nije omelo da se sladi lepim dobitkom.
LUDI TIKET