Atinski skener crno-belih: Pajola i Vildoza nisu samo igrači uloge; imperativ popraviti odbranu

Crno-beli u svojim redovima poseduju nekolicinu vrlo dobrih, čak odličnih defanzivaca, igrača koji će da izvrše pritisak na loptu, preuzimaju više pozicija i sve ono što je potrebno da se unapredi "manje zanimljiv" segment igre. Zapravo, jedini igrač koji će morati da se sakrije u odbrani je Karlik Džons , ali je jasno da on nemerljivo više doprinosi na drugoj strani parketa, dok svi ostali mogu da formiraju crno-beli zid o koji će drugi da se olupaju.

Dakle, poraz kao poraz od PAOK-a sam po sebi ne znači ništa, ali ono što zabrinjava jeste što je ekipa Đoana Penjaroje primila okruglo 100 poena. Trojka uz zvuk sirene za pobedu solunskih crno-belih svakako da na neki način označava paradigmu Partizanovih poraza iz prošlih sezona, ali je daleko kritičnije ono što je beogradski tim radio u defanzivi tokom proteklih 40 minuta, nego u tom poslednjem napadu. Često su igrači Parnog valjka kasnili u rotacijama, igrali prilično mekano u odbrani, što je PAOK-u dalo prostora da se raspuca, a šut ga je na ovom meču i te kako služio. Neke zamisli španskog stručnjaka jesu da se igra brza košarka, žargonski rečeno na poen više, ali ono što mora da bude Partizanov recept za ovu sezonu jeste čvrsta odbrana. Da li za tako nešto ima potencijala, svakako.

Strašan defanzivni potencijal nalazi se u prednjoj liniji tima sa Alesandrom Pajolom i Lukom Vildozom. Njih dvojica su kroz karijeru poznati kao igrači sa brzim rukama, odlični kradljivci lopte, što su i jedan i drugi demonstrirali na turniru u Atini. Snažno telo koje može da se iskoristi u ovom segmentu igra ima i Kajl Olman, ali Amerikanac mora manje da kasni u rotacijama i bude više koncentrisan na defanzivne zadatke. Tu je Lamar Stivens, čovek koji bi u nekim projekcijama morao da zameni Isaka Bongu, barem u odbrani i kod njega ima potencijala za tako nešto. Odličan fizikalac, snažno telo, sposobnost da preuzima sve, brani najopasnije napadače protivnika, ali nije baš da smo to još uvek videli od njega. Za kraj ovog segmenta, igrač koji bi takođe mogao da bude ključna karika u odbrani jeste Kaverijus Hejs. Nekadašnji centar Monaka je u Evropi izgradio reputaciju kao zaštitnik obruča, čovek koji nedostatak mase nadoknađuje neverovatnim rasponom ruku, osećajem za blokadu i atletikom. Dakle, Partizan i te kako ima potencijal da iz odbrane crpi najveću snagu, ali je potrebno poraditi pre svega na čvrstini, rotacijama i koncentraciji.

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Takođe, turnir u Atini pokazao je da se Itan Tompson i dalje traži, što je i razumljivo. Reprezentativac Portorika poslednji se priključio treninzima crno-belih, ali vreme ne radi za njega, jer je predviđeno da upravo on bude karika, uz Karlika Džonsa, od koje će najviše zavisti igra Parnog valjka. Sam je svestan da mora da pokaže bolju igru u odbrani, ali je jasno da je ono što se od njega najviše očekuje da doprinese u ofanzivi, jer je neko ko u rukama i te kako ima poene. Protiv PAOK-a šut sa distance ga nije služio (1/5 za tri poena), dok je u okršaju sa Burgom to izgledalo dosta bolje, ali u drugom poluvremenu u kojem se podigla cela ekipa. Pokazao je da je igrač koji je daleko opasniji kada šutira iz bloka, nego kada kreira sam za sebe i ono što je najbitnije počeo je da pogađa, a jasno je da je šuterima upravo to potrebno za podizanje samopouzdanja.

Bilo je i dobrih stvar, a svakako da u prvi plan treba staviti Alesandra Pajolu i Luku Vildozu. Nije kao da je vladala euforija među navijačima zbog potpisa prošlosezonskih vedeta Virtusa, jer su se očekivala zvučnija imena, međutim, Italijan i Argentinac su pokazali da mogu da iskoče iz zvanja "igrača uloga" i preuzmu inicijativu. Momak iz Ankone je, pored već dobro poznatog defanzivnog potencijala, demonstrirao da može da učestvuje i u samoj kreaciji napada, pa je tako protiv Burga zabeležio šest asistencija. Na istom meču Vildoza je odigrao bez promašaja iz igre (1/1 za dva i 3/3 za tri poena) i sigurno je da će Partizanu kroz sezonu biti potreban Argentinac sa poenima u rukama, jer će se na nekim utakmicama dešavati da protivnici zatvore Karlika Džonsa i Itana Tompsona.

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Dobro izdanja imali su Nikola Tansković i Kaverijus Hejs. Pomenuti tandem je protiv PAOK-a kombinovano postigao 34 poena (16 Tanasković, 18 Hejs) i tako uopšte omogućio crno-belima da igraju egal sa solunskim klubom. Srpski reprezentativac gospodario je skokom protiv Burga, dok je Hejs pokazao da više nije igrač koji može da poentira isključivo iz pik-n-rola ili ukoliko dobije alej-ap pas, već da je u određenoj meri unapredio napadački arsenal, pa tako sada uzima i šuteve sa poludistance.

Kada se podvuče crta, bilo je i dobrog i lošeg u Atini. Jasno je da rezultati na pripremama nisu parametar, pa makar utakmice bile i generalne probe, ali ono što je najbitnije jeste da je trener Đoan Penjaroja dobio jasniju sliku o tome šta ova ekipa može, šta ne može, kao i gde su potrebna pojačanja. Roster još uvek nije kompletiran, idealno bi bilo da u tabor Partizana dođu krilo i krilni centar, jer se Lamar Stivens i Derik Vilis i dalje traže, ali trenutno španski stručnjak na raspolaganju ima to što ima. Za koliko je to dovoljno, barem u ovom momentu, znaćemo u petak, kada Parni valjak u Areni od 20.45 dočekuje milansku Olimpiju.