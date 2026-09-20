Tek što je debitovao za Juventus, Grabara završio sezonu! Ništa od otkupa...

Poljski golman pokidao je ligament kolena i, po prvim informacijama iz Italije, za njega je sezona završena. To automatski znači i da Juventus neće otkupiti njegov ugovor od Volfsburga.

Grabara je u Torino stigao letos posle dve veoma dobre sezone u Bundesligi i dogovor je bio da brani na jednogodišnjoj pozajmici uz opciju otkupa za 15.000.000 evra. Jasno je da posle ovakve situacije Juventus neće aktivirati tu mogućnost, iako je Poljak imao sjajan debi pre nekoliko dana protiv holandskog NEC-a u Ligi Evrope.

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Hvalio je Lučano Spaleti Grabaru za nastup protiv Dušana Tadića i saigrača, u kojem je čak i upisao asistenciju Niku Gonsalesu dugačkim ispucavanjem za vodeći pogodak u meču (5:0).

Ova povreda nije prva veća koju ima Grabara u karijeri. Pre nekoliko sezona, dok je branio za Kopenhagen, poljski golman je doživeo sudar sa protivničkim igračem u kojem mu je ozbiljno stradalo lice. Morao je operaciju koja je trajala čak sedam sati i zbog toga već godina nastupa sa zaštitnom maskom preko lica.

Kamil Grabara je letos došao u Juventus kao konkurencija Vikariju, dobar debi i pohvale trenera potvrdili su da je to bila ispravna odluka, nažalost, samo nekoliko dana kasnije dogodio se veliki peh.

Po pisanju torinskog Tutosporta, Juventus će se sada ponovo aktivirati na tržištu i pokušati da pronađe nekog od slobodnih čuvara mreže koji bi popunio upražnjeno mesto. Među opcijama su nekadašnji golman Benfike i Vitorije Gimarais, Bruno Varela, bivši golman PSŽ-a Serhio Riko, te Jasper Silesen (Valensija/Barselona), 37-godišnji Brazilac Neto koji je već bio u Juventusu, Asmir Begović, Gabrijel Vaskonselos... Pominju se i bivši golman Kaljarija Alesio Kranjo i Alfred Gomis, koji je među brojnim italijanskim i francuskim klubovima poslednje nastupao za Palermo. Obojica su se nedavno oporavili od povreda i u potrazi su za angažmanom. Moguće je i da u Juventusu odluče da šansu ukažu nekom od igrača iz omladinskog pogona.

SERIJA A – 5. KOLO

Petak

Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)

/Varela 51, 63pen - Adžić 88/

Subota

Bolonja - Torino 1:1 (1:0)

/Bernardeski 14 - Kulenović 77/

Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)

/Maldini 54/

Roma - Inter 2:2 (2:0)

/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/

Venecija - Lacio 0:2 (0:0)

/Zakanji 51p, Noslin 60/

Nedelja

12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR

15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR

15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR

18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR

20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR

***Kvote su podložne promenama