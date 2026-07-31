NAJAVA DANA (petak, 31. jul): Derbi dana igraju Klub Briž i Union Sen Žioaz, a počinje i Mozzart Bet PLS

DINAMO ZAGREB – SLAVEN BELUPO, 20.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Šampion Hrvatske kreće u odbranu titule, i to protiv Slaven Belupa, koga tradicionalno pobeđuje. Sve u svemu, meč prvog kola po logici stvari pun je naboja, a ono što je istorijski krasilo mečeve ovih timova je veliki broj golova po utakmici. Sve u svemu, na poslednjem je redimo došla GG igra, ali i 5+ tip koji je prolazio pet puta uzastopno na susretima ovih timova.

BODE GLIMT – LILESTROM, 21.00

(Fudbal, Norveška 1)

Pobeda je jako bitna Bode Glimtu, kako bi odbranio prvo mesto od Vikinga koji ima samo bod manje i bukvalno mu duva za vrat. Lilestrom je četvrti na tabeli i ima samo dve pobede sa poslednjih pet utakmica. Četiri od poslednjih pet mečeva para dobijao je Bode Glimt.

LOZNICA – PROLETER 023, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Proleter kao bivši srpskoligaški tim u svakom smislu ima veliki motiv da se dokaže protiv Loznice koja je prošlu PLS sezonu završila kao četvrta na tabeli. Svakako, prvo kolo je po difoltu nezgodno, a Loznicu svakako moramo smatrati za favorita, budući da je ovaj tim recimo uspeo na pripremama da odigra nerešeno sa Mačvom, koja je ušla u superligaške vode.

OCEUL – DINAMO BUKUREŠT, 20.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Dinamo je u prvom kolu poražen od Petrolula, da bi zatim prva tri boda uzeo Univerzitatei iz Krajove. Oceul ima pobedu nad Klužom, a zatim remi sa UTA Aradom, čime je dokazao da ove sezone ima ozbiljan potencijal da ostvari solidan rezultat. Sudeći po pomenutim mečevima, ovo bi morala da bude tvrda utakmica.

CSKA 1948 – ARDA, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Oba tima imaju po četiri boda iz prva dva kola. CSKA je remizirao sa Spartak Varnom, a dobio Botev Plovdiv, dok je Arda odigrala nerešeno ekipom Septemvrija, i dobio Ardu. Čini se da su ovo trenutno podjednako jaki timovi, pa nas ne bi čudilo ni da meč bude tvrd. Par se poslednji put ukrstio u novembru, kada je Arda slavila sa 3:0.

SLAVIJA SOFIJA – LOK. SOFIJA, 18.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Po bod iz prva dva kola imaju i jedni i drugi... Suština je da su Lokosi remizirali sa Botevom, a da je Slavija odigrala nerešeno sa ekipom CSKA. Tradicija kaže da su međuobni okršaji ova dva tima uglavnom vrlo napeti. Na poslednjem, Lokomotiva je slavila sa 2:0, ali to je već daleka prošlost, pošto se od maja do početka sezone mnogo toga promenilo na obe strane.

JUVENTUS – NICA, 18.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Stara dama je na pripremama odigrala bez golova sa Bazelom, a savladala Standard iz Liježa sa 0:1. Dakle, odbrana je dobra, ali još se nisu naoštrili napadači Juventusa, što se ne može reći za špic Nice koji je Marselju dao čak tri gola. Sve u svemu, očekuje se dinamična utakmica, gde apostrofiramo Juventus kao ekipu koja ima individualni kvalitet koji može da odnese prevagu.

BIRMINGEM – BARSELONA, 20.45

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Birmingem je otvorio predsezonu protiv Hadersfilda, zabeleživši pobedu od 3:1, nakon čega je usledio trijumf od 3:0 protiv Solihul Mursa. Plavi su potom pobedili Barton sa 1:0 i Kru sa 2:1, čime su ostvarili četiri pobede iz četiri predsezonska meča. Ekipa Hansija Flika će u sklopu priprema igrati i protiv Notingem Foresta i Udinezea, pre nego što 19. avgusta zatvori predsezonu utakmicom protiv Al Ahlija. Jasno je da je Barselona favorit.

SPORTING – NOT. FOREST, 20.45

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Sportng je na pripremama dobijao Seltik, Strazbur i Monako, i to nisu bile ma kakve pobede... Recimo, Seltiku su dali četiri, a Strazburu čak sedam golova, što samo po sebi mora da znači da Šumare čeka vrlo težak ispit nakon pobede nad Blekburnom i remija sa Vitorijom Gimaraisom. Biće zanimljivo.