Najava dana (petak, 28. avgust): Bajern sa Štutgartom, a PSŽ protiv Lila

LIL – PSŽ, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Sveci su izgubili finale Superkupa od Lanasa, a zatim su dozvolili Lansu da ih navuče na remi, pri konačnih 2:2. Sve to nije dobro za PSŽ pred okršaj sa Lilom koji je u prvom kolu ostvario pobedu. Očekuje se ofanzivna postava tima Luisa Enrikea, uz opasku da su Parižani dobili četiri od poslednjih pet mečeva para.

ALAVES – VILJAREAL, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Najveća opasnost po gol domaćina biće Nikola Pepe i Ajoze Perez, dok se kod Alavesa sve vrti oko Kikea Garsije. Viljareal je iz prva dva kola izvukao dva boda, a remi s Atletiko Madridom može biti tretiran kao najava solidne forme. X je pao i na poslednjem međusobnom meču ovog para, pri konačnih 1:1.

RASING SANTADER – ELČE, 19.00

(Fudbal, Španija 1)

Rasing je izvukao bod Viljarealu, a zatim je poražen od Hetafea. Elče je remiziralo sa La Korunjom, a onda su naleteli na Barselonu koja nije imala milosti, pa ih je bukvalno demolirala sa 5:0. Sudeći po trenutnim formama, domaćin kao kvalifikant iz Segunde ima šansu da ovu utakmicu učini napetom.

BAJERN – ŠTUTGART, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Šampion Nemačke, i osvajač Superkupa Nemačke, susreće se sa timom koga je poslednji put savladao sa 3:0 u finalu Kupa Nemačke. Kompani će sigurno igrati agresivno, a Štutgart koji je izgubio poslednjih šest mečeva para, sigurno će se braniti, na šta dodajemo da je na poslednjih pet mečeva para obavezno dolazila minimum 3+ igra.

RIO AVE – SPORTING, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Tri kola, isto toliko GG4+ ishoda, i sedam bodova nalazi se kontu lisabonskih Lavova. Rio Ave ima dva poraza, plus pobedu nad Gimaraisom, uz prolaske 0-2, ali i NG igre. S obzirom na večitu dominaciju Sportinga na mečevima para, i neosporan kvalitet gostiju, jasno je da se od Sportinga očekuje mnogo više.

MILAN – VENECIJA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Sa igračima poput Gonasalo Ramosa i Modrića, uz široku lepezu rotacije na svim pozicijma Rosoneri poseduju ogroman ofanzivni potencijal. Venecija posle poraza od Leča zbog toga na San Siru mora u strogu defanzivu, tako da će ovo biti jedan od onih mečeva na kojima su golovi gotovo neizbežni.

REKSAM – BIRMINGEM, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Oba tima imaju po dva boda, i gol razliku koja broji 2:2. Na poslednjih pet mečeva para, dva puta je slavio Birmingem, dok je tri puta bilo nerešeno. Na meču u aprilu bilo je 2:0 za Birmingem. Ovo bi mogao da bude napet meč, s obzirom da je reč o timovima približno jednake snage.

GRONINGEN – SITARD, 20.00

(Fudbal, Holandija 1)

Groningen je u prva dva kola dobijao Utreht i Den Hag, a zatim je poražen od PSV-a sa 5:1. Sitard ima remi sa PSV-om, pobedu nad Kamburom, pa poraz od AZ Alkmara. Sve u svemu, Groningen u ovom momentu deluje malo jače, mada ne smemo zaboraviti ni da ga je Sitard na poslednjem meču para u januaru savladao sa 1:2. GG3+ igra dolazila je na poslednje dve međusobne utakmice.

BRAUNŠVAJG – HERTA BERLIN, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Herta je uzela šest bodova kroz pobede nad Bohumom i Hajdenhajmom, dok Braunšvajg trenutno ima tri boda, nakon što je dobio Magdenburg, a izgubio od Bohuma u drugom kolu. Na poslednjem meču para u aprilu prošle godine bilo je nerešeno, a na dva uzastopna meča para dolazila je 0-2 igra na golove.