Najava dana (petak, 28. avgust): Bajern sa Štutgartom, a PSŽ protiv Lila
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 08:20
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
KRISTAL PALAS – MAN. SITI, 21.00
(Fudbal, Engleska 1)
Sitiju je Arsenal održao lekciju u Komnuniti šildu, ali mu to nije smetalo da savlada Bornmut u prvom kolu Premijer lige, pri konačnih 2:0. Kristal Palas je poražen od Evertona, i svakako će biti tretiran kao slabija karika na meču para. Poslednje dve utakmice ovih timova Mančester Siti je dobijao sa po 3:0, dok je minimalna 3+ igra dolazila na četiri od poslednjih pet mečeva para.
Izabrane vesti
LIL – PSŽ, 20.45
(Fudbal, Francuska 1)
Sveci su izgubili finale Superkupa od Lanasa, a zatim su dozvolili Lansu da ih navuče na remi, pri konačnih 2:2. Sve to nije dobro za PSŽ pred okršaj sa Lilom koji je u prvom kolu ostvario pobedu. Očekuje se ofanzivna postava tima Luisa Enrikea, uz opasku da su Parižani dobili četiri od poslednjih pet mečeva para.
ALAVES – VILJAREAL, 21.30
(Fudbal, Španija 1)
Najveća opasnost po gol domaćina biće Nikola Pepe i Ajoze Perez, dok se kod Alavesa sve vrti oko Kikea Garsije. Viljareal je iz prva dva kola izvukao dva boda, a remi s Atletiko Madridom može biti tretiran kao najava solidne forme. X je pao i na poslednjem međusobnom meču ovog para, pri konačnih 1:1.
RASING SANTADER – ELČE, 19.00
(Fudbal, Španija 1)
Rasing je izvukao bod Viljarealu, a zatim je poražen od Hetafea. Elče je remiziralo sa La Korunjom, a onda su naleteli na Barselonu koja nije imala milosti, pa ih je bukvalno demolirala sa 5:0. Sudeći po trenutnim formama, domaćin kao kvalifikant iz Segunde ima šansu da ovu utakmicu učini napetom.
BAJERN – ŠTUTGART, 20.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Šampion Nemačke, i osvajač Superkupa Nemačke, susreće se sa timom koga je poslednji put savladao sa 3:0 u finalu Kupa Nemačke. Kompani će sigurno igrati agresivno, a Štutgart koji je izgubio poslednjih šest mečeva para, sigurno će se braniti, na šta dodajemo da je na poslednjih pet mečeva para obavezno dolazila minimum 3+ igra.
RIO AVE – SPORTING, 21.15
(Fudbal, Portugalija 1)
Tri kola, isto toliko GG4+ ishoda, i sedam bodova nalazi se kontu lisabonskih Lavova. Rio Ave ima dva poraza, plus pobedu nad Gimaraisom, uz prolaske 0-2, ali i NG igre. S obzirom na večitu dominaciju Sportinga na mečevima para, i neosporan kvalitet gostiju, jasno je da se od Sportinga očekuje mnogo više.
MILAN – VENECIJA, 20.45
(Fudbal, Italija 1)
Sa igračima poput Gonasalo Ramosa i Modrića, uz široku lepezu rotacije na svim pozicijma Rosoneri poseduju ogroman ofanzivni potencijal. Venecija posle poraza od Leča zbog toga na San Siru mora u strogu defanzivu, tako da će ovo biti jedan od onih mečeva na kojima su golovi gotovo neizbežni.
REKSAM – BIRMINGEM, 21.00
(Fudbal, Engleska 2)
Oba tima imaju po dva boda, i gol razliku koja broji 2:2. Na poslednjih pet mečeva para, dva puta je slavio Birmingem, dok je tri puta bilo nerešeno. Na meču u aprilu bilo je 2:0 za Birmingem. Ovo bi mogao da bude napet meč, s obzirom da je reč o timovima približno jednake snage.
GRONINGEN – SITARD, 20.00
(Fudbal, Holandija 1)
Groningen je u prva dva kola dobijao Utreht i Den Hag, a zatim je poražen od PSV-a sa 5:1. Sitard ima remi sa PSV-om, pobedu nad Kamburom, pa poraz od AZ Alkmara. Sve u svemu, Groningen u ovom momentu deluje malo jače, mada ne smemo zaboraviti ni da ga je Sitard na poslednjem meču para u januaru savladao sa 1:2. GG3+ igra dolazila je na poslednje dve međusobne utakmice.
BRAUNŠVAJG – HERTA BERLIN, 18.30
(Fudbal, Nemačka 2)
Herta je uzela šest bodova kroz pobede nad Bohumom i Hajdenhajmom, dok Braunšvajg trenutno ima tri boda, nakon što je dobio Magdenburg, a izgubio od Bohuma u drugom kolu. Na poslednjem meču para u aprilu prošle godine bilo je nerešeno, a na dva uzastopna meča para dolazila je 0-2 igra na golove.