LUDI TIKET, sreda, 119.000 dinara: Tri para za kvotu 1.190

Neverovatan dobitni tiket sa ukupnom kvotom 1.190 uplaćen je u Bačkoj Topoli, gde je jedan strastveni igrač Mozzart kladinice sa ulogom od svega 100 dinara uspeo da ostvari fenomenalan dobitak od 119.000 dinara. Majstor je izabrao izuzetno tešku i specifičnu igru, čekajući GG iz oba poluvremena (GGI&GGII). Kombinacija hrabrosti i vrhunskog osećaja za golove pretvorila je ovaj naizgled običan utorak u istorijski dan za lokalnu uplatnicu.

Prva dva meča na tiketu donela su astronomske pojedinačne kvote zahvaljujući pravoj goleadi u Švajcarskoj i Bugarskoj. U duelu Belincona i Bazela II viđen je meč pun preokreta koji je završen rezultatom 2:3, gde su oba tima postigla po gol i u prvom i u drugom poluvremenu, čime je uhvaćena kvota 10. Još veća senzacija viđena je u Bugarskoj, gde su Pirin i Hebar takođe završili utakmicu rezultatom 2:3 uz golove na obe strane u oba dela meča, što je igraču donelo neverovatnu pojedinačnu kvotu 14. Ni na jednom, ni na drugom meču nije bilo drame, odnosno golova koji su se čekali do poslednjeg momenta.

Konačni pečat na ovaj magični dobitak stavljen je u engleskom Nacionalnom liga kupu, gde su Tamvort i mladi tim Njukasla (M21) odigrali utakmicu za pamćenje. Meč je završen rezultatom 5:3, a uslov za prolaz ispunjen je već u ranoj fazi jer je na poluvremenu bilo 3:1, da bi u nastavku meča oba tima ponovo zatresla mrežu i bez problema zaokružila kvotu 8,50. Kada je sudija svirao kraj, slavlje u Bačkoj Topoli moglo je da počne, dokazujući da se sa stotinu dinara i vrhunskim osećajem za golove može izdominirati.