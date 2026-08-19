Murinjo o Rodriju: Real ne dozvoljava da igrač dva puta razmišlja...

"Pričali smo nekoliko puta. Mogu da kažem da smo mu dali veoma dobru ponudu, međutim on je imao određene sumnje, a onda su te sumnje stvorile u meni sumnje. Nema sumnje da se radi o izvanrednom igraču, koji je bio veoma korektan prema meni u tim razgovorima. Ipak, Realova veličina je tolika da ne dozvoljava da igrač dva puta razmišlja kada dobije poziv. Kada Real pozove, igrač samo treba da pita: "Kada da dođem"... Ponavljam, bio je korektan, dobro smo se razumeli, ali očito ne dovoljno dobro".

Na pitanje novinara da li je svestan da javnost na sve gleda kao na veliku pobedu Barselone nad Realom, Murinjo je kazao:

"Pobede se ostvaruju na terenu. Pobede su bodovi i trofeji".

Podsetimo, Rodri je u Barseloni dobio četvorogodišnji ugovor i platu od 15.000.000 evra neto. Čitava operacija, sa obeštećenjem, raznim menadžerskim komisijama i četvorogodišnjim primanjima igrača koštaće Katalonce neverovatnih 210.000.000 evra?!