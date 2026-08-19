Još jedan preokret: Jovan Milošević potpisuje za Bragu!

Bio je preokret, pa je sada, valjda, preokret preokreta! Jovan Milošević je u ponedeljak bio „viđen“ u Bragi, a onda je u utorak bilo sasvim sigurno da će, ipak, u Udineze. Nova informacija kaže – Braga!

Kako saznaje Mozzart Sport, mladi srpski reprezentativac trebalo bi možda već tokom dana da stavi paraf na vernost portugalskom klubu sa „Kamenoloma“ i time okonča letnju sagu oko toga gde će nastaviti karijeru. Jedino je bilo sigurno da neće ostati u Štutgartu, iako je tokom priprema sipao golove kao od šale. Ali, Švabe su procenile da im je potrebniji drugačiji tip napadača. Na neku novu pozajmicu Milošević nije hteo da pristane, isključivo ga je zanimao transfer, neki novi početak u novoj sredini.