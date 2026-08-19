Još jedan preokret: Jovan Milošević potpisuje za Bragu!

Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 09:27
Mladi napadač, ipak, izabrao Portugaliju pre Italije
Bio je preokret, pa je sada, valjda, preokret preokreta! Jovan Milošević je u ponedeljak bio „viđen“ u Bragi, a onda je u utorak bilo sasvim sigurno da će, ipak, u Udineze. Nova informacija kaže – Braga!
Kako saznaje Mozzart Sport, mladi srpski reprezentativac trebalo bi možda već tokom dana da stavi paraf na vernost portugalskom klubu sa „Kamenoloma“ i time okonča letnju sagu oko toga gde će nastaviti karijeru. Jedino je bilo sigurno da neće ostati u Štutgartu, iako je tokom priprema sipao golove kao od šale. Ali, Švabe su procenile da im je potrebniji drugačiji tip napadača. Na neku novu pozajmicu Milošević nije hteo da pristane, isključivo ga je zanimao transfer, neki novi početak u novoj sredini.
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Imao je Milošević tokom leta brojne ponude, od Olimpijakosa, preko Samsuna do finalnih pregovora sa klubovima iz Španije, Portugalije i Italije. Najuporniji su bili Braga i Udineze i u „foto finišu“, kao na trci na 100 metara, pobedili su sinoć Portugalci.
Ponude koje su Braga i Udineze poslali Štutgartu su bile identične – 8.000.000 evra. Izbor je bio na Miloševiću, koji je odlučio da karijeru nastavi u Portugaliji. Na strani Brage je sigurno i to što tokom gotovo cele sezone igra na evropskoj sceni, u prošloj sezoni je bila polufinalista Lige Evrope.
Sa kvalitetima portugalskog kluba uverila se nedavno srpska fudbalska publika, pošto je Železničar iz Pančeva igrao protiv njih u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Transferu Jovana Miloševića raduju se i u Novom Sadu, pošto Vojvodini pripada 16 odsto, što je oko 1.100.000 evra.
Ostaje još da tokom dana stigne fotografija Miloševića sa šalom Brage, pa da se stavi tačka na celu priču.