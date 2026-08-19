LUDI TIKET (-), sreda, 981.112 dinara: Vigan mu je od sinoć noćna mora

Kakva neverovatna sportska drama na Labudovom brdu! Majstor klađenja bio je na korak od toga da kući odnese skoro milion uz uloženih 150 dinara. Odigrao je vrhunski tiket sa četiri para engleskih kupova, jureći ekstremno visoke kvote na igru da će domaći timovi postići najmanje tri gola već u prvom poluvremenu. Sve je počelo kao u snu jer su Stokport, Boram Vud i Hadersfild već u prvih 45 minuta lagano napunili mreže rivala, pa je ukupna kvota od preko 6.500 delovala nikad bliže.

Međutim, Mozzart triler odigrao se na meču Vigan - Aston Vila M21. Dok su ostali tereni goreli od golova, Vigan je prvo poluvreme završio sa nedovoljnih 2:0. Ceo lokal na Labudovom brdu je verovatno bio na nogama, čekajući taj jedan jedini, treći gol pre sudijskog zvižduka. Lopta jednostavno nije htela u mrežu u prvom delu igre, iako je meč kasnije završen sa 3:2. Taj jedan nedostajući gol srušio je san o istorijskom dobitku od 981.112 dinara.

Ipak, ova priča nema potpuno tužan kraj zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je tiket gubitan zbog jednog para, pravila su nagradila ogroman ulov preostalih kvota od 6,75, 9,50 i 6. Strastveni igrač je višestruko prebacio potreban limit, pa mu je na ime bonusa isplaćeno 750 dinara. Dobitak nije milion, ali je pet puta veći od uloga, što je sasvim dovoljno za utešno piće i pripremu taktike za sledeće kolo.