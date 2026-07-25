LUDI TIKET (-), subota, 2.450.621 dinar: Koliko je malo nedostajalo za milionski dobitak

Pametno odigran tiket. Nije bilo nekog filozofiranja, gađani su samo konačni ishodi. I sve je bilo idealno, sve je išlo kao po loju, što bi rekao legendarni Bora Đorđević. A onda se desio meč Druge lige Švajcarske, samo je tu trebalo da dođe kec i sve bi bilo savršeno, ali avaj. Ako ništa drugo, igrač je iskoristio bonus "naplati promašaj" i uspeo da dođe do makar nekog dobitka. Šteta, velika šteta.