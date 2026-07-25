LUDI TIKET (-), subota, 2.450.621 dinar: Koliko je malo nedostajalo za milionski dobitak
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Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 06:00
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Tiket: GUBITAN
Broj Tiketa: 1308-1975675-2461
Vreme: 24.07.26 12:41:02
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 15:45
1231
Beroe
Hebar
2:1 (1:0)
ki
1
1
2.45
Fix
pet. 16:00
11715
P.Lirot
Ilves II
2:1 (2:0)
ki
1
1
2.5
Fix
pet. 16:00
12740
Jaro
SJK
2:1 (1:0)
ki
1
1
3
Fix
pet. 16:00
3561
Strani
Vsetin
1:2 (0:1)
ki
2
2
2.35
Fix
pet. 17:00
4302
CSKA
Baltika
2:1 (2:1)
ki
1
1
2.1
Fix
pet. 17:30
3392
Rapperswil
Wil
4:5 (2:3)
ki
1
1
2.9
Fix
pet. 18:30
3441
Pogon Szczecin
Legia
0:1 (0:0)
ki
2
2
2.45
Fix
pet. 18:45
2592
Cobh Ramblers
Bray
1:2 (1:1)
ki
2
2
2.3
Fix
pet. 19:00
1371
2 de Mayo
Rubio Nu
1:0 (0:0)
ki
1
1
2.45
Fix
pet. 18:30
4521
FC Arges
Petrolul
1:0 (1:0)
ki
1
1
2.25
Fix
Uplata: 300,00 RSD
Ukupni koeficijent: 8168.74
Potencijalni dobitan: 2.818.214,99 RSD
Pametno odigran tiket. Nije bilo nekog filozofiranja, gađani su samo konačni ishodi. I sve je bilo idealno, sve je išlo kao po loju, što bi rekao legendarni Bora Đorđević. A onda se desio meč Druge lige Švajcarske, samo je tu trebalo da dođe kec i sve bi bilo savršeno, ali avaj. Ako ništa drugo, igrač je iskoristio bonus "naplati promašaj" i uspeo da dođe do makar nekog dobitka. Šteta, velika šteta.
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