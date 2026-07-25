Vrela balkanska krv zapalila Cilindar: Momak sa korenima iz Banjaluke izvodio čarolije u Argentini
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 02:02
Matko Miljević, momak hrvatskog porekla bio najzapaženiji u pobedi Rasinga protiv Himnasije iz La Plate – 2:1
Kažu da na području Argentine živi oko 300.000 ljudi koji vuku poreklo iz nekih država bivše Jugoslavije. Horasio Gustavo je jedan od njih – njegovo drugo prezime je Miljević. Kad je devedesetih godina Argentinu zadesila strašna ekonomska kriza, nije imao kuda nego da se sa suprugom preseli u Majami. U osunčanom gradu na Floridi 2001. godine rodio se Matko Miljević, sadašnji fudbaler Rasinga iz Aveljanede. Baš on je večeras bio u centu pažnje na utakmici protiv Himasije iz La Plate (2:1).
Matko vuče korene iz Banjaluke. Njegov deda Antonio, po nacionalnosti Hrvat je 1945. odatle otišao u Argentinu gde se skućio, osnovao porodicu i gde se rodio Matkov otac.
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Sa deset godina su ga primetili skauti Argentinos juniorsa i poslali ga u čuveni „El Semillero“ – Rasadnik, kako glasi nadimak za omladinski pogon Argentinosa u kom su ponikli Dijego Maradona, Huan Roman Rikelme i Esteban Kambijaso. Već tad se videlo da može da bude samo desetka i ništa više od toga. Sa tim epitetom se pojavio u argentinskom fudbalu 2021. godine. Nisko težište, vešt dribler, vrlo jak u duelima (kao dete trenirao tekvondo).
Čeličio se kroz Montreal u MLS-u i Njuels Old Bojs da bi eksplozija usledila prethodne sezone u Urakanu. Tamo je postao hodajuća pošast. Najbolje ga pamti Boka Juniors. Timu iz Buenos Ajresa je bukvalno uzeo dušu u julu prošle godine i doveo ga u stanje očaja posle gola za pobedu (1:0). Rasing je istresao 2.600.000 evra i dao mu trogodišnji ugovor. Večeras je protiv Himnasije bio arhitekta igre domaćih.
Vodeći gol je njegovo delo, već u šestom minutu je idealno poklopio loptu na dodavanje Santijaga Solarija. Nekoliko minuta kasnije je ponovo mogao da se upiše u strelce, ali je bio zamalo neprecizan. Matko je, jednostavno, radio sve što možete da tražite od igrača koji nosi banku na leđima. Razigravao je saigrače, vukao kontre, terao odbranu gostiju da se povija svaki put kad bi imao loptu u posedu.
Nije ga poremetilo ni to što je Himnasija uspela da dođe do izjednačenja preko Bautiste Barosa Skelota koji se odlično snašao u kaznenom prostoru posle prekida, ni to što je tim iz La Plate promašio penal za preokret. Miljević je igrao u svom ritmu dok ga je ostatak ekipe pratio. U 69. minutu je odlično izveo korner, a Nazareno Kolombo uspeo da nadskoči četvoricu protivničkih igrača i pošalje loptu u gol, što se ispostavilo kao ključan momenat za ostatak utakmice, ali i pokazatelj da u tom momku koji vuče korene sa ovih prostora i te kako ima fudbalske veštine.