Pad evidentan – prestrojavanje Čeha: Slavija ispraznila buđelar, za koplje ispred svih

Šampion je i ove sezone na papiru apsolutni favorit za het-trik. U proteklom prvenstvu je nekoliko kola pre kraja obezbedio titulu. Na kraju je imao četiri boda više u odnosu na gradskog rivala Spartu, dok je daleko ispod bila Viktorija Plzenj, kao i Hradec koji je bio najprijatnije iznenađenje sezone. Domaći stručnjak Jindrih Trpisovski je već osam godina na klupi. Slavija želi da igra bitnu ulogu i u Ligi šampiona (plasirala se direktno, bez kvalifikacija), pa je uloženo ovogt leta čak 26.000.000 evra, što je veliki novac za češke prilike.

Čak osmorica Srba igraće naredne sezone u elitnoj ligi Češke. Samo Slovaka (39) i Nigerijaca (24) ima više od naših internacionalaca. Veljko Birmančević je i dalje u Sparti, ali postoji mogućnost da ovog leta napusti Zlatni grad. Vezista Stefan Pirgić je stigao u Viktoriju Plzenj iz pančevačkog Železničara u transferu vrednom 3.000.000 evra, plus bonusi. Ostali Srbi u Češkoj su kapiten Jabloneca Nemanja Tekijaški i njegov saigrač Dušan Pavlović , zatim Dario Grgić iz Sigme Olomuc, Milan Rundić iz Slovačkog i Vukadin Vukadinović i Danijel Kolarić iz Artis Brna.

Zanimljivo je da je drugi najveći grad u zemlji, Brno (oko 400.000 stanovnika), ove sezone dobio dva člana najboljeg društva. Zbrojovka se kao lider drugoligaškog društva preselila u Superligu, dok je posle plej-ofa to pravo izborio i Artis.

Slavija brani titulu, ove sezone juri treću vezanu. Sparta je u problemima, Viktorija Plzenj je u padu, dok su ostali timovi slabijeg kvaliteta i bez šansi da se umešaju u borbu za titulu. Osim ova tri kluba, šampioni Češke od samostalnosti bili su samo još Liberec (tri titule, poslednji put pre 14 godina) i Banjik Ostrava 2004.

Ne blistaju češki fudbaleri ni u inostranstvu. Recimo, pomenuti Souček je ispao sa Vest Hemom iz Premijer lige. Da li je vreme za buđenje češkog fudbala? Nagoveštaj boljih dana je pobeda Hradeca u četvrtak na krajnjem severu Norveške protiv Tromsea sa 1:0 u prvom meču drugog kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Stigla su osmorica pojačanja, a zvezda prelaznog roka je francuski štoper Anže Engasan koji je plaćen Liberecu 6.000.000 evra. U Slaviji su procenili da je defanzivac koji ima poreklo iz Obale Slonovače kvalitet i za Lige petice, a češki prvak je odlična odskočna daska za karijeru u boljem klubu i jačem šampionatu.

„Jedan veliki italijanski klub je bio zainteresovan za Anžea“, otkrio je vlasnik Libereca Ondrej Kanija.

17.00: (2,40) Teplice (3,25) Bohemijans (2,80)

Mnogo se očekuje od mladog štopera u tanoru belo-crvenih.

„Engasan ima sve uslove da podigne nivo igre u Slaviji i da se dokaže u Ligi šampiona. Odlično je tehnički obučen, može da pomogne i u izgradnji igre, a odlikuje ga brzina“, rekao je sportski direktor Slavije Pšemislav Kovarž.

Ostale novajlije su ukrajinski golman Nazar Domčak (Karpati Lavov, 5.000.000 evra), Tumani Dijakite (Liberec, 4.500.000 evra), Danijel Šturm (Sigma Olomuc, 4.000.000 evra), Pavel Kačor (Karvina, 3.000.000 evra), Viktor Novak (Gornjik Zabže, 2.400.000 evra), Oskar Kubijak (Arka, 1.000.000 evra) i Nil Glosoa (Pau, 1.000.000 evra).

Jindrih Trpisovski daje savete Jusufi Sanjangu (©Reuters)

Od važnijih odlazaka, klub iz Praga je ostao bez veziste Dominika Peha koji je za 3.000.000 evra prešao u Jang Bojs. Ostali su najbitniji igrači iz prošle sezone: napadači Lukaš Provod, Tomaš Čori i Mojmir Čitil, vezisti Oskar i Mihal Sadilek, defanzivci Štefan Šalopek, David Zima, Igo Ogbu, golman Jakub Marković…

I procena Transfermarkta o vrednosti igrača govori u prilog Slavije, čiji igrači vrede 125.700.000 evra, dok je daleko iza Sparta sa 79.700.000 evra, pa Viktorija Plzenj sa 59.500.000 evra...

SPARTA

Najveće pojačanje Sparte je povratak Adama Karabeca posle pozajmice u Lionu. Imao je reprezentativac Češke neke solidne role u francuskom timu na desnom krilu, ali je brzo izgubio kontinuitet, pa se vraća u ekipu koju će da predvodi s klupe Danac Brajan Priske.

“Računamo na Karabeca. Pustićemo ga samo ako stigne unosna ponuda“, rekao je sportski direktor kluba Tomaš Rosicki, nekadašnji as Borusije iz Dortmunda.

20.00: (5,10) Zbrojovka Brno (3,60) Sparta (1,65)

Danski stručnjak kome je ovo drugi mandat u Sparti imao je neuspešnu misiju u Fajenordu pretprošle sezone, brzo je dobio otkaz u Roterdamu i vratio se na mesto uspeha, u tim kome je doneo titulu 2024. godine. Skandinavac forsira napadački stil igre, igra u formaciji 4-3-3, a Karabec se sa dva gola u pripremnom periodu nametnuo kao rešenje za neefikasnost.

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SVI ŠAMPIONI ČEŠKE

Sparta 14

Slavija 9

Viktorija Plzenj 6

Liberec 3

Banjik Ostrava 1

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Za trojicu novajlija plaćeno je obeštećenje od 8.000.000 evra, najviše za levo krilo Džosimara Alkosera belgijskom Vesterlou (3.500.000 evra), za Norvežanina Siverta Mansverka Ajaksu (2.500.000 evra), a za Viktora Vitalijosa MTK Budimpešti (2.500.000 evra). Velika prodaja vicešampiona Češke je odlazak Albanca Albiona Rahmanija u Veneciju za 7.500.000 evra i Finca Kāna Kairinena kod Marka Nikolića u AEK za 4.000.000 evra.

Jan Kuhta (©Reuters)

Veljko Birmančević se vratio iz Hetafea sa pozajmice. Nije oduševio u Madridu za polusezonu. Nije u planovima Priseka, nije ga bilo u timu ovog meseca u prijateljskim mečevima. Pominjao se ovog leta Panatinaikosa kao naredna destinacija povremenog reprezentativca Srbije. Izvesno ga nećemo gledati više u dresu velikana iz Praga. Problem na početku sezone je i povreda stuba odbrane Patrika Vidre. Nije se Sparta proslavila u pripremnom periodu – porazi na dva poslednja odmeravanja snaga od danskog Nordsjelanda sa čak 1:5 i poljske Jagjelonije – 0:1.

VIKTORIJA PLZENJ

Ne može Viktorija bez Srba. Dve sezone je u Plzenju bio nekadašnji kapiten Partizana Svetozar Marković (prešao u Slovan iz Bratislave), a sada je tu doskorašnji vezista pančevačkog Železničara Stefan Pirgić. Iskusni stručnjak Martin Hiski je sredinom oktobra prošle godine preuzeo kormilo tima, stabilizovao ekipu posle lošeg starta, doveo je na treće mesto i opet je izborena Evropa. Osim Pirgića, 3.000.000 evra je plaćeno za gambijskog napadača Babukara Fala koji je stigao iz ukrajinskog Karpatija iz Lavova, dok je iz Karvine stigao domaći defanzivac Filip Prebsl za 1.450.000 evra.

17.00: (1,55) Viktorija Plzenj (3,80) Liberec (5,80)

Plzenj se oslanja na veliki broj igrača iz Afrike. U napadu su, osim novajlije Fala, i Gvinejac Mohamed Ture, Nigerijac Salim Fago Laval i Kongoanac Kristof Kabongo.

LIBEREC

Nekadašnji šampion Češke odavno nije u raspodeli trofeja. Najbolji je bio 2002, 2006. i 2012. godine. Dobro je „opljačkao“ šampiona Slaviju, inkasirao je od rivala iz Praga čak 10.500.000 evra za pominjanog defanzivca Engasana (6.000.000) i vezistu Tumanija Dijakitea (4.500.000). U suprotnom pravcu, u Liberec iz Slavije, stigla su čak trojica fudbalera – Jan Boržil, Vasil Kušej i Aleksandar Buzek. Liberec ima i novog trenera, Slovaka Branislava Fodreka.

Šampion Slavija ima najviše stranaca, čak 22, a gradski rival Sparta samo dva manje. Mlada Boleslav se najviše oslanja na domaće snage, ima samo trojicu internacionalaca. Zanimljivo je da Slavija ima najmlađi tim u ligi, prosečno nešto više od 24 godine (24,2), dok najstarije ekipe s prosekom od više od 27 godina imaju novajlije iz Brna, Zbrojovka i Artis.

SISTEM TAKMIČENJA

Nije se menjao sistem takmičenja u Češkoj. Igraće se prvo dvokružni sistem sa 30 kola, a onda će najboljih šest ekipa odmeriti snage u još pet kola (jednokružni sistem), dok će timovi od sedme do 10. pozicije igrati plej-of za Ligu konferencije. Šest najslabijih timova biće u bici za opstanak.

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ČEŠKA 1 – 1. KOLO

Subota

17.00: (3,15) Zlin (3,25) Ostrava (2,20)

17.00: (1,55) Viktorija Plzenj (3,80) Liberec (5,80)

17.00: (2,40) Teplice (3,25) Bohemijans (2,80)

20.00: (5,10) Zbrojovka Brno (3,60) Sparta (1,65)

Nedelja

15.00: (1,18) Slavija (6,50) Slovačko (13,0)

17.30: (2,30) Jablonec (3,30) Sigma Olomuc (2,90)

20.00: (2,10) Hradec (3,30) Pardubice (3,30)

Ponedeljak

18.00: (3,80) Artis Brno (3,40) Mlada Boleslav (1,90)

***kvote su podložne promenama