NAJAVA DANA (subota, 25. jul): Od Mozzart Bet Superlige do vrhunskih prijateljskih susreta

IMT – ZEMUN, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

IMT je na Banovom brdu pobedio Čukarički (1:0), dok je Zemun napravio veliko iznenađenje osvajanjem boda protiv Partizana u Ubu (2:2). Za Zemunce je ovaj rezultat na startu takmičenja u eliti neverovatno jak impuls, koji može da se odrazi na motivaciju i na meču sa Traktoristima koji su ovog leta sačuvali tim iz prošle sezone, i može se reći da u takmičenje ulaze kao već veoma uigrana ekipa koja zna gde, šta i koliko može.

OFK BEOGRAD MOZZART BET – RADNIK, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

Romantičari su u prvom kolu bukvalno iskrvarili, pošto ih je Vojvodina nadigrala i rezultatski potpuno deklasirala sa konačnih 4:0. Radnik je sa ekipom Mladosti odigrao za konačnih 1:1, a timu ostaje žal što nije uzeo sva tri boda, pošto su Dragačevci u drugom poluvremenu bili potpuno nadigrani i pod konstatnim pritiskom. OFK Beograd prošle sezone nije uspevao da pobedi Radnik, što znači da Surduličani mogu i smeju da se nadaju nečemu na Karaburmi.

DINAMO MOSKVA – KRILA SOVJETOV, 13.00

(Fudbal, Rusija 1)

Dinamo pošle sezone nije zabeležio neki naročit rezultat, ali to sada može drastično da se promeni. Ako pogledamo rezultate sa priprema, i izolujemo recimo pobedu nad ekipom CSKA od 5:2, jasno je da su Krila Sovjetov poprilično u problemu pred meč prvog kola. Naime, gosti imaju četiri poraza i remi na pripremama, što znači da ništa ne funkcioniše kako treba, na šta dodajemo posledje tri ponede Dinamo Moskve nad njima, na mečevima gde je prolazila 4+ igra.

ORHUS – BRONDBI, 18.00

(Fudbal, Danska 1)

Orhus ide na odbranu titule, a da situacija u prvom kolu bude potpuno interesantna, igra sa svojim najvećim rivalom, ekipom Brendbija, koja prošle sezone nije mogla da izbori ništa jače od četvrtog mesta na tabeli. Inače, Orhus je dobio poslednji meč para, i mada se još ništa ne zna na početku šampionata će svakako hteti da uzme sva tri boda, koristeći prednost domaćinstva.

FARUL KONSTANCA – HUENDOARA, 16.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Ekipa koju predvodi legenda Georgi Hađi traži iskupljenje i prve bodove u novoj sezoni, nakon što je u 1. kolu poražena na gostovanju ekipi Univerzitatee Kluž rezultatom 2:1. Huendoara je novajlija u ligi. Sjajno su započeli šampionat, pošto je u premijernom meču na svom terenu ubedljivo savladao Čikseredu rezultatom 3:0. Farul dakle sada baš mora da napada.

LOK. SOFIJA – LEVSKI SOFIJA, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Lokosi su u prvom kolu nasravili niz remija sa priprema, pa su sa Botev Plovdivom odigrali za konačnih 1:1. Levski je Dunav Ruse dobio sa 2:1, a onda je odigrao još jedan pripremni meč, gde je savladao Univerzitateu Krajovu sa 1:0. Levski je jača karika u svakom smislu, a mi na sve to dodajemo da su mečevi para po difoltu u prošlosti bili jako efikasni. Primera radim na meču u martu je bilo 4:3 za Levski.

SELTIK – MILAN, 16.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Ovo je prva velika provera Milana pred novu sezonu, nakon što je u protekloj osvojio tek peto mesto u Seriji A, a u poslednjih pet kola imao samo jednu pobedu. Svakako da su ambicije Milana uvek veće od pomenutih, pa će sada moći da se vidi šta se uradilo tokom leta, na meču sa Seltikom koji je na pripremama igrao nerešeno sa Šelburnom i Mdlsbroom, i bio poražen od Sportinga sa 4:1. Ono što se po rezultatima da zapaziti, jeste da oba tima redovno igraju GG mečeve.

PORTO – ASTON VILA, 21.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Portugalski velikan u ovaj duel ulazi sa željom da predstavi pojačanja i uigra taktičke zamisli, dok će premijerligaš pod vođstvom Unaija Emerija testirati svoju formu protiv vrhunskog evropskog rivala u sklopu intenzivnih letnjih priprema. Očekuje se izuzetno dinamičan fudbal u kojem će oba menadžera pružiti šansu najjačim snagama, ali i testirati taktičke varijante, pa navijače očekuje pravi spektakl.

PSV – VILJAREAL, 18.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Videli smo da je šampion Holandije izuzetno uigran, o čemu najbolje svedoče prijateljske pobede nad Union Sen Žiolazom i Rakovom, kao i remi s Antverpenom. Što se tiče Viljareala, da se uočiti da tu još sve kockice nisu poslagane, i da je na osnovu neuigranosti ekipe, Benfika dobila Špance sa 2:0 na nedavno odigranoj pripremnoj utakmici. Sve u svemu, mogao bi ovo da bude zanimljiv meč u Ajndhovenu.