LUDI TIKET, subota, 53.061 dinara: Goleada donela dobitak

Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 06:01

Najveća kvota 2.00, ali koga briga kad sve prođe

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 24.07.26 09:50:47
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Jaro
SJK
2:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.5
Radomiak
Wieczysta Krakow
2:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.42
Vysocina Jihlava
Zizkov
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Dukla Praha
Ceska Lipa
2:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.47
Kromeriz
Mas Taborsko
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.35
Slovan Usti
Kladno
2:1 (1:1)
kmb
I0-2&II0-2
1.4
Vejle Kolding
AB Kobenhavn
2:2 (1:1)
kmb
I0-2&II0-2
1.52
Lafnitz
Warth
3:1 (2:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.63
Atus Velden
Austria Kl.
1:2 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Deutschlandsberger
Amstetten
1:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
2
Leobendorf
Altach
0:1 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.7
Vasteras
Orgryte
2:0 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.63
Viborg
Odense
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.53
Aalborg
Hillerod
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Uplata: 100,00 RSD
Ukupni koeficijent: 379.01
Dobitak: 53.061,55 RSD

Od svega pomalo, a sve u svemu - maksimalan dobitak. Remek delo od tiketa čoveka koji kombinovao Poljsku, Finsku, Dansku, Češku i Austriju. Na svakoj utakmici je palo tačno onoliko golova koliko je bilo potrebno da krene slavlje.

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LUDI TIKET
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