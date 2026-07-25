LUDI TIKET, subota, 53.061 dinara: Goleada donela dobitak
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Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 06:01
Najveća kvota 2.00, ali koga briga kad sve prođe
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 5079-1843804-2461
Vreme: 24.07.26 09:50:47
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 16:00
12740
Jaro
SJK
2:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.5
Fix
pet. 16:00
3447
Radomiak
Wieczysta Krakow
2:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.42
Fix
pet. 16:00
3541
Vysocina Jihlava
Zizkov
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.45
Fix
pet. 16:00
3542
Dukla Praha
Ceska Lipa
2:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.47
Fix
pet. 16:00
3543
Kromeriz
Mas Taborsko
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.35
Fix
pet. 16:00
3545
Slovan Usti
Kladno
2:1 (1:1)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.4
Fix
pet. 16:00
5521
Vejle Kolding
AB Kobenhavn
2:2 (1:1)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.52
Fix
pet. 17:00
3342
Lafnitz
Warth
3:1 (2:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.63
Fix
pet. 17:00
3343
Atus Velden
Austria Kl.
1:2 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.45
Fix
pet. 17:00
3344
Deutschlandsberger
Amstetten
1:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
2
Fix
pet. 17:00
3351
Leobendorf
Altach
0:1 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.7
Fix
pet. 17:00
5414
Vasteras
Orgryte
2:0 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.63
Fix
pet. 17:00
5501
Viborg
Odense
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.53
Fix
pet. 17:00
5522
Aalborg
Hillerod
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.45
Fix
Uplata: 100,00 RSD
Ukupni koeficijent: 379.01
Dobitak: 53.061,55 RSD
Od svega pomalo, a sve u svemu - maksimalan dobitak. Remek delo od tiketa čoveka koji kombinovao Poljsku, Finsku, Dansku, Češku i Austriju. Na svakoj utakmici je palo tačno onoliko golova koliko je bilo potrebno da krene slavlje.
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