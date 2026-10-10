LUDI TIKET (-), subota, 3.880.800 dinara: Pobedu je pogodio, ne i ishod prvog poluvremena

Ako je za neku utehu znate da vam Mozzart daje razne pogodnosti, pa tako je tu naš NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ovoj igri naš igrač je uspeo da isplati 3.000 dinara.

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.