Dubai i Kosta Kondić? Situacija je jasna

Iza njega je vatreno krštenje na najvišem nivou evropske košarke, ali i sezona u kojoj je dokazao da posjeduje kvalitet za velika dela. Kosta Kondić bio je jedno od najprijatnijih iznenađenja u debitantskoj evroligaškoj epizodi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a odlične partije odmah su privukle i spekulacije pa je često bio meta donekle neproverenih informacija da bi mogao da promeni sredinu. Otvoreno se pričalo o potencijalno prelasku u Partizan koji traga za domaćim igračima...

Ipak, kako saznaje Mozzart Sport, od odlaska sa Bliskog istoka neće biti ništa: mesto Koste Kondića u Dubaiju zacementirano je za narednu sezonu!