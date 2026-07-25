Dubai i Kosta Kondić? Situacija je jasna

Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 08:36
Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nema nameru da se odrekne mladog beka, potvrđeno je Mozzart Sportu
Iza njega je vatreno krštenje na najvišem nivou evropske košarke, ali i sezona u kojoj je dokazao da posjeduje kvalitet za velika dela. Kosta Kondić bio je jedno od najprijatnijih iznenađenja u debitantskoj evroligaškoj epizodi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a odlične partije odmah su privukle i spekulacije pa je često bio meta donekle neproverenih informacija da bi mogao da promeni sredinu. Otvoreno se pričalo o potencijalno prelasku u Partizan koji traga za domaćim igračima...
Ipak, kako saznaje Mozzart Sport, od odlaska sa Bliskog istoka neće biti ništa: mesto Koste Kondića u Dubaiju zacementirano je za narednu sezonu!
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Mladi bek se posebno istakao na samom startu prošle sezone. Kada je ekipa upala u ozbiljne probleme sa povredama u spoljnoj liniji, Kondić je prihvatio bačenu rukavicu, preuzeo veliku odgovornost i iskoristio ozbiljnu minutažu na najbolji mogući način. Pokazao je pre svega veliku dozu hrabrosti i sportske drskosti na terenu, čime je potvrdio da je pred njim svetla budućnost pod uslovom naravno da dobije adekvatnu priliku da se razvija.
Talas neproverenih spekulacija oko preseljenja u Beograd bio je prirodna posledica takvih izdanja, ali u taboru Dubaija nisu imali dilemu. Uprkos tome što na kormilo stiže proslavljeni španski stručnjak Ćavi Paskval, i što se u timu očekuje dolazak zvučnih pojačanja na bekovskim pozicijama, čelnici kluba jasno vide Kondića kao ključni zalog za budućnost iako je njegova minutaža bila drastično manja u finišu sezone kada je Dubai osvojio ABA ligu.
Konkurencija u spoljnoj liniji biće paklena, uostalom Aleksa Avramović je iz tog razloga otišao na pozajmicu u Bahčešehir gde će imati ozbiljnu ulogu kod Aleksandra Đorđevića, ali mladi Kodnić je već dokazao da se ne plaši izazova, čeka ga nova borba za mesto u sistemu Ćavija Paskvala.