Janis i Bem koračaju stopama Lebrona i Vejda, Šengun dominirao u pobedi Hjustona

Dvojac Hita predvodio je Majami do pobede rezultatom 133:121, pritom ostvarivši nešto što je u istoriji franšize pošlo za rukom samo Lebronu Džejmsu i Dvejnu Vejdu. Postali su tek drugi tandem u istoriji kluba čija su oba igrača na istoj utakmici postigla više od 35 poena, a susret su završili sa po 37 poena.

Košmarno je Majami otvorio sezonu, ali čini se da kockice u timu sa Floride polako počinju da se slažu. U novom kolu NBA kupa pao je i Klivlend na gostovanju, a kada su Janis Adetokunbo i Bem Adebajo u ovakvom ritmu, teško je zamisliti ekipu koja može da ih zaustavi.

Ovom pobedom Majami je uspeo da poravna skor na 6:6, nakon što je u prva četiri kola bio bez trijumfa, pa se sada nalazi na deobi pozicija koje vode u plej-of. Iako je tim Erika Spolstre imao blagu prednost tokom većeg dela susreta, dugo nije uspevao osetnije da se odvoji. U poslednju deonicu ušao je sa samo jednim poenom prednosti, a onda se već raspoloženom Janisu pridružio i Adebajo. Američki centar otvorio je poslednji kvartal sa osam vezanih poena, kojima je lansirao Majami na devet razlike, a samo u poslednjih 12 minuta postigao je čak 18 poena.

Oba lidera Majamija veliki broj poena krunisala su i odličnim procentima šuta. Adebajo je pogodio 13 od 19 pokušaja iz igre (68 odsto), dok je Janis od 20 šuteva promašio samo pet (75 odsto). Ipak, pored njih mora se istaći i Dejvion Mičel, koji igra odličnu sezonu. Pobedi je doprineo sa 22 poena, ali je još značajniji njegov učinak bio u koloni za asistencije. Upisao ih je čak 17, a sa prosekom od 9,2 trenutno se nalazi na prvom mestu lige. U redovima Klivlenda nije bilo dovoljno raspoloženih igrača da u poslednjoj deonici odgovore na nalet Adebaja. Donovan Mičel završio je meč sa 25 poena, Tajris Proktor dodao je 22, dok je Džejms Harden upisao 20. Izostala je podrška Pejtona Votsona, koji je za 30 minuta na parketu postigao svega četiri poena. Hjuston nastavlja sa odličnim partijama na početku sezone, a u novom kolu NBA kupa došao je do treće uzastopne pobede. Roketsi su na domaćem parketu savladali Jutu rezultatom 125:118 i popravili skor na 10:3, ali je ovog puta sve ostalo u senci fantastične partije Alperena Šenguna. Turski centar postigao je 43 poena, uz 12 skokova i pet asistencija, čime je stao rame uz rame sa legendama franšize Hakimom Olajdžuvonom i Jaom Mingom. Postao je tek treći igrač u istoriji Hjustona koji je na jednoj utakmici upisao najmanje 40 poena, deset skokova i pet asistencija, uz više od 70 odsto uspešnosti šuta iz igre.

Iako je Hjuston na poluvremenu imao dvocifrenu prednost, Juta nije dozvolila domaćinu da se lako odvoji. Gosti su u trećoj četvrtini ubacili čak 36 poena i u poslednjih 12 minuta ušli sa samo tri poena zaostatka. Roketsi su početkom završne deonice ponovo stigli do nešto osetnije prednosti, ali je Juta uporno odbijala da se preda. Na nešto manje od pet minuta do kraja prišla je na samo poen zaostatka, međutim, Šengun je nastavio da pogađa, dok je Kevin Durant u završnici pomogao domaćinu da izbegne neizvesnost do poslednje sekunde. U odličnoj seriji Hjustona svoj doprinos pruža i Bogdan Bogdanović, koji odlično koristi minutažu i radi upravo ono što se od njega traži. Srpski reprezentativac proveo je na parketu svega 12 minuta, ali mu je i to bilo dovoljno da postigne 11 poena, uz tri pogođene trojke iz četiri pokušaja. Posebno važan bio je početkom poslednje četvrtine, kada je sa dve trojke u kratkom razmaku pomogao Roketsima da se odvoje na osam poena prednosti. Uz odličan šuterski učinak, meč je završio i sa tri asistencije.