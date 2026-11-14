Najava dana (subota, 14. novembar): Sve čari Lige nacija, i naravno Partizan Mozzart Bet protiv Zadra

PORTUGALIJA – DANSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći tim, koji sa klupe predvodi Žorž Žezus, već je osigurao mesto u četvrtfinalu uz maksimalnih dvanaest bodova, a ovaj susret biće poseban pošto predstavlja prvi nastup ekipe kod kuće od zvaničnog oproštaja Kristijana Ronalda od dresa sa državnim grbom. Gosti sa severa Evrope drže drugo mesto na tabeli sa šest bodova i u Portugaliju dolaze sa jasnom ambicijom da se iskupe za poraz od 4:2 iz prvog okršaja u Kopenhagenu, čime bi napravili presudan korak ka plasmanu u nokaut fazu.

GRUZIJA – MAĐARSKA, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Fudbalska reprezentacija Gruzije u Tbilisiju dočekuje selekciju Mađarske u okviru petog kola grupe B2 Lige nacija. Domaći sastav, koji sa klupe predvodi Ramaz Svanadze, nalazi se na začelju tabele sa samo dva osvojena boda, a dodatni problem pred ovaj duel u borbi za opstanak predstavlja povreda prve zvezde tima Hviče Kvarachelije. Sa druge strane, izabranici Marka Rosija u Gruziju stižu kao drugoplasirana ekipa sa sedam bodova i ambicijom da posle trijumfa u Budimpešti (1:0) upišu novu pobedu kojom bi ostali u trci za prvo mesto i plasman u elitnu A diviziju.

AUSTRIJA – REP. IRSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Lider grupe B3 Austrija u Lincu dočekuje Republiku Irsku sa željom da uprkos kadrovskim problemima nastavi pobednički niz kod kuće i napravi ključni korak ka povratku u A diviziju. Gosti na meč stižu sa tri boda manje i oslonjeni na sjajnu formu Troja Parota, koji je sa dva gola doneo Irskoj remi (2:2) u njihovom prvom susretu u Dablinu.

SEVERNA IRSKA – UKRAJINA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Izabranici selektora Majkla O'Nila jedno su od najprijatnijih iznenađenja ovog ciklusa i kao lideri grupe sa osam osvojenih bodova i bez ijednog primljenog gola žele da novim trijumfom naprave ključni korak ka plasmanu u elitnu A diviziju. Sa druge strane, Ukrajinci zauzimaju treće mesto sa četiri boda i u Belfast stižu sa imperativom pobede kako bi ostali u igri za gornji deo tabele i revanširali se rivalu za ubedljiv poraz od 3:0 iz prvog međusobnog duela u Trnavi.

RUMUNIJA – POLJSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći sastav, koji sa klupe predvodi George Hadži, nalazi se na začelju tabele bez ijednog osvojenog boda iz prva četiri meča i pod imperativom je pobede kako bi sačuvao nade u opstanak, ali i donekle sprao gorak ukus nakon debakla od 6:0 u Varšavi. Sa druge strane, izabranici Jana Urbana u Bukurešt stižu sa četiri boda na kontu i jasnom računicom da im je i remi dovoljan da osiguraju opstanak u B diviziji.

ŠVEDSKA – BIH, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Pred publikom u Solni, reprezentacija Švedske ugošćuje Bosnu i Hercegovinu u direktnoj borbi za lidersku poziciju grupe B4 Lige nacija. Domaći tim, pod vođstvom selektora Grejema Potera, suvereno drži vrh tabele sa deset bodova i novim trijumfom bi i matematički overio povratak u elitnu A diviziju. Sa druge strane, neporaženi Zmajevi sa osam osvojenih bodova i selektorom Sergejem Barbarezom na klupi stižu na ovo gostovanje sa jasnom ambicijom da posle remija u Zenici (1:1) naprave podvig i preuzmu prvo mesto.

HOLANDIJA Ž. – SRBIJA Ž, 14.30

(Košarka, kvalifikacije za Evrobasket, žene)

Četa selektora Miloša Pavlovića u ovaj susret ulazi silno motivisana posle sjajnog otvaranja i pobede nad Grčkom u Beogradu (84:74), koju su predvodile raspoložene Maša Janković sa 28 i Anđela Dugalić sa 19 postignutih poena. Sa druge strane, i domaći sastav je ovu fazu započeo trijumfom protiv Slovačke (80:69), pa će ovaj duel neporaženih timova direktno odlučivati o liderskoj poziciji u grupi L.

ZADAR – PARTIZAN MOZZART BET, 18.30

(Košarka, ABA liga)

Pred publikom u dvorani „Krešimir Ćosić“, ekipa Zadra ugostiće Partizan Mozzart Bet u susretu osmog kola ABA lige. Beogradski tim na ovo gostovanje dolazi sa čela grupe B i stoprocentnim učinkom u dosadašnjem toku takmičenja, a poseban motiv predstavlja i moguće debitantsko izdanje novog centra Krisa Silve. Sa druge strane, domaći sastav u ovaj duel ulazi iz donjeg dela tabele nakon vezanih poraza od Dubaija i Spartaka, sa željom da na svom parketu pruži što jači otpor favoritu.