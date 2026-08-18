LUDI TIKET, utorak, 112.477 dinara: Bombardovanje prelazima

Uplatno-isplatno mesto Novi Pazar 6 postalo je poprište neverovatnog majstorstva kada je jedan strastveni poklonik sportskog klađenja sa skromnim ulogom od 200 dinara uspeo da pogodi fantastičnu ukupnu kvotu 562,39. Oslanjajući se na neverovatan fudbalski instinkt, ovaj igrač je na svom Mozzart tiketu spojio samo četiri para, ali kakva! Izborom izuzetno hrabrih i specifičnih igara na prelaze, uspeo je da pretvori naizgled obične fudbalske okršaje u spektakularan dobitak.

Glavne zvezde ovog ludog tiketa bili su mečevi na kojima su se jurili epski preokreti i dramatični raspleti. Pravo remek-delo napravljeno je na utakmici islandske lige između Valura i Ka Akurejrija, gde je pogođena monstruozna kvota 14 na igru 2-X. To se savršeno poklopilo sa konačnim, ludim rezultatom 4:4 nakon vođstva gostiju od 1:3 na poluvremenu! Ništa manji spektakl nije bio ni u domaćoj ligi gde je meč Novi Pazar - Vojvodina uspešno prognoziran iz prelaza 1-1 sa sjajnom kvotom 5,40, dok je rumunski duel FCSB - Botošani doneo slavlje kroz igru pk X-1 uz kvotu 4,30. Tiket je hirurški precizno zaokružen u Turskoj na meču Samsun - Göztepe, gde je prošla igra gg uz kvotu 1,73 u pravoj goleadi koja je završena rezultatom 3:3.

Kada se podvukla crta, ovaj vizionarski miks fudbalskih uzbuđenja doneo je čist i stoprocentan prolaz. prošla su sva četiri odigrana para, a početna investicija od svega par stotina dinara transformisala se u nestvarnu isplatu od čak 112.477 dinara. Ovaj dobitak još jednom potvrđuje staro pravilo u Mozzartu – kada se spoje dobro poznavanje fudbalske dinamike i malo sportske sreće, i najluđi snovi postaju stvarnost!

Naravno, za sve što vidite važno je s kim igraš.