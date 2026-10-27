Jokić ne menja mišljenje: Navijači koji zvižde svom timu nisu pravi navijači

„Ostajem pri tome šta sam rekao. Nikada ranije nisam čuo tako nešto“, rekao je Jokić .

I dalje je ljut srpski košarkaš.

„Igrao sam i pred deset ljudi, pred 50, 100... Nisam se navikao na to da navijači zvižde svom timu. Ne verujem da su to pravi navijači“, još jednom je poručio Nikola Jokić.

Prevelika je Jokić ikona u gradu da bi mu to neko otvoreno zamerio, ali očigledno je da ni fanovi Denvera nisu srećni zbog cele situacije, zato su iz dvorane izašli pre kraja utakmice.