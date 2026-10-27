Jokić ne menja mišljenje: Navijači koji zvižde svom timu nisu pravi navijači
Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 06:52
„Igrao sam i pred deset ili 50 ljudi“, poručuje srpski as
Razočaravajuća noć za igrače i navijače Denvera, ekipa je glatko poražena od Golden Stejta usred Kolorada (134:114).
Nakon prošlog poraza Nikola Jokić je bio ljut na navijače Denvera, koji su zviždali timu, a isto je ponovio i večeras nakon poraza. Razlika je, ipak, u tome što ovog puta nije bilo zvižduka, nego samo tišina na tribinama. A, gledaoci su pre kraja utakmice počeli da izlaze iz dvorane.
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Jokića su posle utakmice novinari pitali za tu izjavu o navijačima...
„Ostajem pri tome šta sam rekao. Nikada ranije nisam čuo tako nešto“, rekao je Jokić.
I dalje je ljut srpski košarkaš.
„Igrao sam i pred deset ljudi, pred 50, 100... Nisam se navikao na to da navijači zvižde svom timu. Ne verujem da su to pravi navijači“, još jednom je poručio Nikola Jokić.
Prevelika je Jokić ikona u gradu da bi mu to neko otvoreno zamerio, ali očigledno je da ni fanovi Denvera nisu srećni zbog cele situacije, zato su iz dvorane izašli pre kraja utakmice.