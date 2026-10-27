Tragičar Lamelo izdao neverovatnog Edvardsa

Pred samu utakmicu delovalo je da će odmoriti Entoni Edvards zbog zgusnutog rasporeda i sitnih problema, zbog čega su Kavsi označeni kao favoriti, ali je ipak odlučeno da će najbolji košarkaš gostujuće ekipe igrati. Raspoložen je bio Edvards, ubacio je 20 poena u prvom poluvremenu, zbog čega je Minesota imala sigurnu prednost i to dvocifrenu od deset poena, po odlasku na veliki odmor.

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U trećoj četvrtini se zatim domaćin vratio u potpunosti u igru i uspeo da izjednači, mada je Minesota opet imala nešto osetniji višak na sedam minuta do kraja. Sve vreme je vodila Minesota, osim jednog izjednačenja na četiri minuta do kraja kada je Džejms Harden pogodio trojku, a na 38 sekundi do kraja su posle poena Bola došli do +3. Međutim, nekako se izvukao Klivlend. Donovan Mičel je smanjio na poen zaostatka, zatim faulirao Džonatana Kumingu koji pogađa tek jedno slobodno bacanje, a Harden na deset minuta do kraja pogađa flouter po kojem je poznat.

Imao je Entoni Edvards šansu da donese pobedu, ali ga je blokirao Pejton Votson za dodatnih pet minuta. Tamo je opet na minut do kraja Ent bio glavni i doneo vođstvo trojkom iz kornera, da bi se sve isto ponovilo iz kraja regularnog dela. Mičel je pogodio za izjednačenje, Kuminga posle toga jedno slobodno bacanje i Harden donosi izjednačenje, zatim i vođstvo. Tragičar utakmice bio je Lamelo, koji je na devet sekundi i minus jedan promašio dva slobodna bacanja, da bi zatim sa linije penala tačku na meč stavio Pejton Votson.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Donovan Mičel sa 26 poena, pet skokova i sedam asistencija, Džejms Harden sa 19 poena, pet skokova i devet asistencija, Evan Mobli sa 18 poena i devet skokova, Pejton Votson sa 15 poena, osam skokova, tri ukradene lopte i četiri blokade, Melik Tomas sa 16 i Džejlon Tajson sa 11 poena.

Entoni Edvards utakmicu je završio sa 47 poena za 41 minut. Terens Šenon Džunior i Džejden Mekdenijels su dali po 14, Džoan Berindžer 12, Lamelo Bol 11, Kuminga deset poena i devet skokova. Rudi Gober je šutirao 0/8 iz igre, dao je pet poena sa penala, ali je zato imao 19 skokova.