Miler leti po Severnoj Karolini, Jang i Dejvis nisu dovoljni Vašingtonu

Upravo je Brendon Miler bio najbolji igrač utakmice. Namestio je ruku i igra vrhunski od početka sezone. Ovog puta je Vašington Vizardsima ubacio 39 poena, šest skokova, tri ukradene lopte i dve blokade, za dobru partiju na oba kraja parketa. Izgleda da će vreme pokazati da su Hornetsi doneli pravu odluku što su ključeve od tima dali mladom košarkašu, koji ima i solidnu pomoć. Tim je baš građen oko njega i to je razlog zašto za sada sve funkcioniše kako treba.

Očigledno je da će jedan od najboljih igrača sa klupe Naz Rid, sada kao starter, imati svu moguću slobodu odmah iza Brendona Milera. On je u direktnom duelu sa Entonijem Dejvisom upisao 18 poena i 12 skokova za dabl-dabl učinak. Nije baš dobro šutirao iz igre (8/22), ali takav je Naz Rid. Kada ga krene, krenulo je, ako ga ne ide, naći će nekako način opet da bude tu između 15 i 20 poena. Imaće i on statistički zanimljivu sezonu.

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Za skokove se odavno zna da je zadužen Musa Dijabate, koji se razvija u sjajnog skakača, što je pokazao i protiv Vizardsa. Upisao je 17 skokova i dodao 11 poena, za odličan i njegov meč. Grejson Alen je sa klupe ubacio 15 poena, sada već veteran i lider mladih igrača, dok niko više nije bio dvocifren.

Što se tiče Vizardsa, još se traže i moraće brzo da se pronađu ako žele da nešto naprave ove sezone, pošto polažu velike nade u novu ekipu. Entoni Dejvis je očekivano ponovo bio lider u poenima i skokovima sa 29 poena i deset skokova za dabl-dabl, a imao je jedno sjajno zakucavanje na odlično dodavanje Treja Janga, konkretno kada mu je bacio lob pas. Jang je meč završio sa 22 poena i deset asistencija, istakao se i Kišon Džordž sa 20, dok je Aleks Sar ubacio 12 poena.

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević je i dalje van protokola zbog povrede, još se ne zna tačno kada će opet početi da trenira.

NBA rezultati

Šarlot - Vašington 110:103

/Miler 39 - Dejvis 29/

Klivlend - Minesota 127:125

/Mičel 26 - Edvards 47/

Boston - Čikago 134:99

/Pričard 28 - Pauel 20/

Majami - Dalas 109:113

/Adetokunbo 29 - Fleg 29/

Milvoki - Indijana /u toku/

Oklahoma - Finiks /u toku/

Hjuston - Atlanta /u toku/

Juta - Memfis /u toku/

Denver - Golden Stejt /u toku/