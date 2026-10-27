Možda se Janis sada kaje... Tripl-dabl, poster za špice i opet novi poraz

Utakmicu je završio grčki košarkaš sa tripl-dabl učinkom od 29 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Morao je od samog početka sve da radi i donekle je to odgovaralo Majamiju. Nije više ni vreme, ni takva košarka, da može Adetokunbo sam da pobeđuje ekipe kao nekada u Milvoki Baksima, što je nešto što moraju na Floridi što pre da shvate. Pogotovo kada je situacija sa Bemom Adebajom ovakva kakva jeste, blago rečeno razočaravajuća. Na prošloj utakmici postigao je tek četiri poena, na ovoj osam i to je čovek koji je prošle sezone dao 83 poena meču protiv Vašington Vizardsa. Sada ni ne gleda toliko na koš više kada veže nekoliko promašaja.

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Najkritičnije je bilo što je Majami napravio preokret i ušao sa viškom u poslednju četvrtinu, gde su se svi krili od lopte. Odbijao je Adebajo da šutne iz nekih pozicija, iako je imao najbolji pogled na košu, pa se lopta vrtela u krug i na kraju uvek završavala u Janisovim rukama. Pričaće se o tome zašto se Bem krije od lopte i beži od odgovornosti kada dođe trenutak da se lomi utakmica.

Ništa bolji nije bio ni Klej Tompson, koji jeste pogodio dve trojke, ali iz sedam pokušaja. Pogodi jednu ili dve tu i tamo, samo u baš lošim procentima i u principu ništa drugo ni ne radi. Zato je i igrao samo 15 minuta protiv bivšeg tima, za koji je delovalo da će biti motivisan.

Videli smo i jedno sjajno zakucavanje, kada je Janis stavio na poster Danijela Gaforda.