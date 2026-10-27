Možda se Janis sada kaje... Tripl-dabl, poster za špice i opet novi poraz
Vreme čitanja: 3min | uto. 27.10.26. | 03:42
Majami Hit sada je na skoru 0-4, Nikola Jović nije ulazio u igru
Nije ovo nikako dobro za tim sa Floride. Doveli su Janisa Adetokunba u trejdu, dali su većinu mladih igrača i maltene pola tima za grčkog košarkaša, zajedno sa pikovima, pa se očekivalo da se Majami Hit podigne na jedan veći nivo. Slobodno da može da se razmišlja i o napadu na titulu, s obzirom u teoriji kakvu odbranu imaju sa Adetokunbom i Adebajom, uz dobru ofanzivnu podršku. Sam je hteo grčki reprezentativaca da dođe u Majami, a možda se sada i kaje jer je Hit krenuo novu sezonu sa 0-4.
Novi, bolan poraz, naneli su im ovog puta Dalas Maveriksi i to u gostima – 113:109. Opet je sve radio Janis, leteo je po parketu, poentirao, skakao, razigravao, imao i zakucavanje preko Danijela Gaforda za špice, međutim za sada ništa ne pomaže. Posebno jer Bem igra loše.
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Utakmicu je završio grčki košarkaš sa tripl-dabl učinkom od 29 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Morao je od samog početka sve da radi i donekle je to odgovaralo Majamiju. Nije više ni vreme, ni takva košarka, da može Adetokunbo sam da pobeđuje ekipe kao nekada u Milvoki Baksima, što je nešto što moraju na Floridi što pre da shvate. Pogotovo kada je situacija sa Bemom Adebajom ovakva kakva jeste, blago rečeno razočaravajuća. Na prošloj utakmici postigao je tek četiri poena, na ovoj osam i to je čovek koji je prošle sezone dao 83 poena meču protiv Vašington Vizardsa. Sada ni ne gleda toliko na koš više kada veže nekoliko promašaja.
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Najkritičnije je bilo što je Majami napravio preokret i ušao sa viškom u poslednju četvrtinu, gde su se svi krili od lopte. Odbijao je Adebajo da šutne iz nekih pozicija, iako je imao najbolji pogled na košu, pa se lopta vrtela u krug i na kraju uvek završavala u Janisovim rukama. Pričaće se o tome zašto se Bem krije od lopte i beži od odgovornosti kada dođe trenutak da se lomi utakmica.
Ništa bolji nije bio ni Klej Tompson, koji jeste pogodio dve trojke, ali iz sedam pokušaja. Pogodi jednu ili dve tu i tamo, samo u baš lošim procentima i u principu ništa drugo ni ne radi. Zato je i igrao samo 15 minuta protiv bivšeg tima, za koji je delovalo da će biti motivisan.
Videli smo i jedno sjajno zakucavanje, kada je Janis stavio na poster Danijela Gaforda.
Najbolji kod Maveriksa bio je Kuper Fleg sa 29 poena, šest skokova, 11 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade, za jedan moćan statistički učinak. Pratili su ga Pi Džej Vašington sa 20, Kajri Irving sa 18 poena, šest skokova i šest asistencija, Volter Klejton Džunior sa 15 i Maks Kristi sa 11 poena.
Kod Majamija su se pored Janisa istakli Devion Mičel sa 21 poenom, Pele Larson i Endrju Vigins sa po 12 poena i Bobi Portis sa deset poena i 12 skokova. Nikola Jović nije ulazio u igru, iako je bio u protokolu.
NBA rezultati
Šarlot - Vašington 110:103
/Miler 39 - Dejvis 29/
Klivlend - Minesota 127:125
/Mičel 26 - Edvards 47/
Boston - Čikago 134:99
/Pričard 28 - Pauel 20/
Majami - Dalas 109:113
/Adetokunbo 29 - Fleg 29/
Milvoki - Indijana 110:102
/Hiro 23 - Halibarton 22/
Oklahoma - Finiks 125:114
/Mičel 30 - Grin 20/
Hjuston - Atlanta /u toku/
Juta - Memfis /u toku/
Denver - Golden Stejt /u toku/