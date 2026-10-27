Denverova havarija kod kuće, Kari šutirao bez promašaja

Ljutio se Nikola Jokić na navijače Denvera koji su zviždali igračima tokom prethodne utakmice kod kuće i oni su ga poslušali. Ovog puta nisu zviždali nego su, kako javljaju američki mediji, izlazili iz dvorane pre kraja!

Toliko je Denver loše igrao u svom domu protiv Golden Stejta i doživeo je težak poraz – 134:114. Naidgrani su Nagetsi u svim elementima igre, a nije to bila noć ni Nikole Jokića. Srpski košarkaš je na terenu proveo 35 minuta, ubacio je 19 poena uz šut iz igre 8/18, a samo 1/6 za tri poena. Imao je i sedam skokova i 11 asistencija, tako da mu je izmakao i tripl-dabl.