Denverova havarija kod kuće, Kari šutirao bez promašaja
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 06:23
Jokić ubacio 19 poena, Voriorsi pogodili 22 trojke, publika izlazila pre kraja – 134:114
Ljutio se Nikola Jokić na navijače Denvera koji su zviždali igračima tokom prethodne utakmice kod kuće i oni su ga poslušali. Ovog puta nisu zviždali nego su, kako javljaju američki mediji, izlazili iz dvorane pre kraja!
Toliko je Denver loše igrao u svom domu protiv Golden Stejta i doživeo je težak poraz – 134:114. Naidgrani su Nagetsi u svim elementima igre, a nije to bila noć ni Nikole Jokića. Srpski košarkaš je na terenu proveo 35 minuta, ubacio je 19 poena uz šut iz igre 8/18, a samo 1/6 za tri poena. Imao je i sedam skokova i 11 asistencija, tako da mu je izmakao i tripl-dabl.
Izabrane vesti
Golden Stejt je, kao nekad, sipao trojke u Koloradu. Voriorsi su meč završili sa ubačena 22 šuta za tri poena iz 44 pokušaja – tačno 50 odsto. Čak 12 košarkaša gostujućeg tima se upisalo u pokušaju za tri poena!
Denver je dobio prvu četvrtinu (32:28), ali je posle toga krenuo preokret Golden Stejta. Poslednji put domaćin je vodio 52:50, sve posle toga je bilo u rukama Voriorsa.
Briljirao je novajlija Jaksel Lendeborg, koji je ubacio 31 poen uz 12 skokova i imao je plus-minus količnik 27. A, još veći je imao Brendin Podžemski – 33. On je uz 11 poena imao i sedam skokova i pet asistencija. Stef Kari je meč završio sa 24 poena uz neverovatan šut: 8/8 iz igre, 3/3 za tri poena i 5/5 sa bacanja! I to je 21 poen ubacio u drugom poluvremenu.
Kod Denvera najefikasniji je bio Demar Derozan sa 21 poenom, dok je Džamal Marej ubacio 19.
NBA rezultati
Šarlot - Vašington 110:103
/Miler 39 - Dejvis 29/
Klivlend - Minesota 127:125
/Mičel 26 - Edvards 47/
Boston - Čikago 134:99
/Pričard 28 - Pauel 20/
Majami - Dalas 109:113
/Adetokunbo 29 - Fleg 29/
Milvoki - Indijana 110:102
/Hiro 23 - Halibarton 22/
Oklahoma - Finiks 125:114
/Mičel 30 - Grin 20/
Hjuston - Atlanta 120:110
/Šengun 29 - Džonson 21/
Juta - Memfis 105:110
/Džordž 26 - Kauard 16/
Denver - Golden Stejt 114:134
/Derozan 21 - Landeborg 31/