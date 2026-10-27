Dimitris Janakopulos (Starsport)
Dimitris Janakopulos (Starsport)

Olimpijakos tužio PAO i Janakopulosa

Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 01:17

Dve prijave crveno-belih protiv najvećeg rivala i njihovog predsednika

Ne gubi vreme Olimpijakos, posle svih sudijskih skandala sa grčkim sudijama. Svi šest osumnjičenih u tom slučaju je dalo iskaze upoznalo se sa optužbama koje im se stavljaju na teret, što je bio okidač da aktuelni šampion Evrope podnese još tužbi.

Kako navode crveno-beli iz Pireja, podneli su dve formalne prijave, jednu Evroligi, a drugu grčkoj ligi, protiv Panatinaikosa i vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulosa.

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Prijave se odnose na uvredljivo ponašanje navijača Panatinaikosa tokom evroligaške utakmice protiv Baskonije, kao i na objave koje je Janakopulos postavio na svom ličnom Instagram nalogu.

Kada je reč o prijavi podnetoj Evroligi, Olimpijakos navodi da su skandiranja navijača Panatinaikosa i transparent istaknut tokom utakmice, koje je Janakopulos potom podelio na društvenim mrežama, "očigledno klevetnički, uvredljivi i omalovažavajući prema našem klubu i našem treneru, gospodinu Jorgosu Barcokasu", stoji u objavi Olimpijakosa.

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U prijavi podnetoj grčkoj ligi navedene su četiri objave na društvenim mrežama u kojima se ukratko navodi sledeće.
"Kao činjenica predstavlja se nešto potpuno netačno i klevetnički, odnosno da je naš tim navodno učestvovao ili bio saučesnik u krivičnim delima za koja se tereti sudija Vaso Karuha, a koja se odnose na nameštanje košarkaških utakmica, kao i da je naš tim bio povlašćen ili imao koristi od navodnog izvršenja tih dela".

Naravno, odmah zatim su dobili i odgovor je ni Dimitris Janakopulos nije ništa čekao da im na društvenim mrežama odgovori. Napisao je da je rukovodstvo Olimpijakosa "nesposobno da nešto nauči".

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