LUDI TIKET (-), utorak, 5.562.336 dinara: A, tako je dobro počelo...

Lil je pobedio Avr sa 1:0, moglo bi se reći rutinski, pošto je poveo već u 5. minutu, a onda poslednjih pola sata igrao sa igračem više, međutim, nedovoljno ubedljivo za našeg igrača koji je sastavio hrabar tiket preko Mozzartweb-a sa čak 11 kombinacija na njemu po istom principut: dupla šansa i dva ili više golova u prvom poluvremenu. Bila je ovo takozvana "zmijica" razvučena na tri dana, od subote do ponedeljka, a samo pomenuti par nije prošao!

Iako je Lil brzinski poveo i pobedio, nedostajao je još jedan pogodak bilo kog tima u prvom poluvremenu. Tako je, umesto potencijalnih 5.562.336,97 dinara, naš igrač zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ dobio utešnih 3.000 dinara. Inače, zbog gola do 10. minuta, iako je utakmica završena sa 1:0, popularni MOZZART RELAX omogućio je da na meč Lil - Avr pored "keca" prođu i igre GG, 2+ i 3+.