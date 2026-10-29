PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Na Klasiko Mineiru ni dvojke, ni goleade
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 11:34
Pročitajte nekoliko predloga za 29. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Frozinone je najprijatnije iznenađenje uvodne četvrtine italijanskog šampionata. Doskorašnji drugoligaš zasad je blizu vodećih, iako nije imao baš lak raspored, a osvajao je bodove i protiv znatno kvalitetnijih ekipa od Lečea, pa smatramo da bi trebalo da mu ukažete poverenje, a par je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Do pre dvadesetak dana činilo se da je Paolo Vanoli izvukao Fjorentinu iz krize, ali Viola je brzo izgubila elan koji joj je doneo novi trener. Ni Atalanta nije briljirala u tom periodu, te je ovo otvorena utakmica u kojoj je najbolje kladiti se na dosta golova na obe strane, što brže dolazi uz Mozzart RELAX.
Oba tima daju gol
Utreht prolazi kroz turbulentnu sezonu, ali za klub koji u nacionalnom kupu ima tri trofeja i četiri finala bilo bi poniženje da ga već u prvom kolu eliminiše trećeligaš. Uostalom, Kozaken Bojsi su amateri i nemaju zapažene rezultate u ovom takmičenju i dvojka se podrazumeva.
Konačan ishod
Njihovo avgustovsko odmeravanje u prvenstvu završeno je rezultatom 1:1 i to je bio prvi put da je Austrija izbegla poraz od Šturma posle 30 godina. Dakle, reč je o statističkoj grešci, crno-beli iz Graca ovog puta neće da dopuste senzaciju protiv ekipe koja je u crnoj seriji.
Konačan ishod
Sticajem okolnosti Everton i Njukasl sastaće se i u narednom kolu Premijer lige, ali na severu Engleske. Izvesno je da će menadžeri da „izmešaju karte“ i pruže priliku brojnim rezervistima, a to se obično negativno odrazi na produktivnost. Stoga obiđite ishod i potražite 0-2.
Ukupno golova
S jedne strane je najefikasnija, a sa druge najtvrđa ekipa u portugalskoj eliti. Međutim, em je ovo meč Liga kupa, em Benfika juri Porto i ima obaveze u Ligi Evrope i htela-ne htela moraće da rasporedi snagu. U keca ne sumnjamo, ali teško da će da padnu više od tri gola.
Mozzart kombinazzije
Klasiko Mineiro igra važnu ulogu u raspodeli mesta u Kopi Libertadores. Trećeplasirani Kruzeiro drži jedno od njih, dok je Atletiko prvi ispod crte sa svega četiri boda manje. Gosti nemaju razloga da srljaju, ali na Areni MRV dvojka nije viđena 18 meseci, što obećava 1X&0-3.
Mozzart kombinazzije
Dečić je imao velike ambicije pred početak sezone, ali u ovu utakmicu ulazi sa šest kola bez pobede (uz samo dva osvojena boda u tom periodu). Otrant brlja u poslednje vreme, ali bi mu i bod iz današnjeg okršaja vratio prvo mesto, koje je dugo držao. Najbolje je da ih obiđete.
Konačan ishod