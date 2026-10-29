Bivši igrač Čelsija ima rešenje za Junajted: Dajte Emeriju ključeve i blanko ček
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 11:15
Džon Obi Mikel veruje da bi Bask uzdigao posrnulog velikana
Najuspešnjiji trener prolećnog dela prošle, premijerligaške sezone i veliko razočaranje u prvoj četvrtini aktuelne. Da, govorimo o Majklu Keriku čiji Mančester Junajted ne zna za trijumf još od 10. septembra, odnosno koji nije slavio na osam vezanih utakmica.
Junajted je posle devet rundi tek 16. tim na tabeli Premijer lige, ali Kerik je i dalje živ. Videćemo koliko će potrajati, odnosno da li je kadar da okrene situaciju. Izglađivanje odnosa sa kapitenom Brunom Fernandesom svakako je pozitivan signal, ali već za vikedn Crveni đavoli gostuju Čelsiju.
Izabrane vesti
Imaju na Old Trafordu nekoliko imena koja bi, u slučaju otkaza, mogla da zamene Kerika, poput Julijana Nagelsmana i Edija Haua, ali bivši fudbaler Čelsija Džon Obi Mikel ima drugog čoveka na pameti.
“Niko od njih. Ja bih išao po Emerija. Ne verujem da će napustiti Aston Vilu, ali slušajte, dajte tom čoveku je**ne ključeve. Dajte mu blanko ček i recite mu - 'slušaj, Unaj, ne želimo više ovim putem, umorni smo, navijačima je muka od svega što se dešava klubu. Želimo da pritisnemo dugme za restart i verujemo da si ti pravi čovek", rekao je bivši vezista u svom The Obi One podkastu.
Preživeo je Kerik poraz 3:0 od Bornmuta, a da li će i Stamford Bridž?
Emeri je i početkom 2026. godine kada je Kerik uskočio kao vršilac dužnosti, bio čovek čije se ime pominjalo na Teatru snova. Ekspertizu baskijskog stručnjaka, navodno, izuzetno ceni Junajtedov sportski direktor Džejson Vilkoks koji ima apsolutnu podršku sulasnika Sera Džima Retklifa.
Međutim, trenutno ne postoje nikakve indicije da je Junajted naciljao Emerija kao prvu opciju u slučaju Kerikovog odlaska. Pritom, Sky Sports tvrdi da je Emeri apsolutno posvećen projektu Aston Vile.