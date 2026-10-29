Bivši igrač Čelsija ima rešenje za Junajted: Dajte Emeriju ključeve i blanko ček

Najuspešnjiji trener prolećnog dela prošle, premijerligaške sezone i veliko razočaranje u prvoj četvrtini aktuelne. Da, govorimo o Majklu Keriku čiji Mančester Junajted ne zna za trijumf još od 10. septembra, odnosno koji nije slavio na osam vezanih utakmica.

Junajted je posle devet rundi tek 16. tim na tabeli Premijer lige, ali Kerik je i dalje živ. Videćemo koliko će potrajati, odnosno da li je kadar da okrene situaciju. Izglađivanje odnosa sa kapitenom Brunom Fernandesom svakako je pozitivan signal, ali već za vikedn Crveni đavoli gostuju Čelsiju.