Mačvin džoker se ne boji izazova: Skraćenje lige je dobra odluka, verujem da Mačva ostaje

Dodatno skraćivanje Mozzart Bet Superlige za još dva kluba ozbiljno će otežati posao Šapčanima, ali Vasilije Đurić veruje u kvalitet Mačvinog tima i ne plaši se izazova. Da ima osnova za optimizam potvrđuje bod sa Banovog brda. Mogli su gosti možda i do sva tri, s obzirom na igrača više tokom poslednjih dvadesetak minuta, međutim, nisu uspeli do potpunog preokreta.

Doprineo je golu za konačnih 2:2 upravo Đurić, koji je asistirao Čoloviću, a prethodno je mogao i sam da se upiše u strelce kada je poslao sjajnu dijagonalu za Nikolu Lainovića, ali onda posle njegovog prodora i centaršuta bio "kratak" na drugoj stativi.

"Sa Čolovićem se poznajem iz vremena kada smo zajedno igrali u Kragujevcu i dobro smo nastavili tu saradnju. Što se tiče moje šanse, da sam pola sekunde ranije krenuo možda bih uspeo bolje da zahvatim loptu. Šteta...", konstatovao je 28-godišnji Subotičanin u razgovoru za Mozzart Sport.

Osvrnuo se Đurić i na sam tok meča. Čukarički je umalo oborio rekord za najbrži gol u prvenstvu Srbije. Zlatan Šehović je pogodio posle samo 12 sekundi, ali je neprikosnoven ostao bivši igrač Brđana, Mihajlo Cvetković, kojem je 4. novembra 2024. protiv Železničara trebalo svega devet sekundi da se upiše u strelce. Kako bilo, u subotu je već u sedmom minutu bilo 2:0 za domaćine.

"Baš rano smo primili gol, jedan od najbržih u istoriji Superlige, pa još jedan i sve je mirisalo na ubedljiv poraz. Ali uspeli smo da smanjimo zaostatak do poluvremena, a onda u drugi deo ušli stvarno dobro, sa verom u preokret. Imali smo igrača više, mogli smo i do sva tri boda, ali završilo se nerešeno. Svakako, bod sa Banovog brda nije loš rezultat".

Ulazak Đurića i Čolovića u igru pola sata pre kraja ubrzao je Šapčane, a posle izjednačenja moglo se čuti kako nekadašnji đak Crvene zvezde bodri saigrače da izađu u visok presing i pokušaju da dođu do trećeg gola.

"Nalazimo se u nezavidnoj situaciji jer smo pri dnu tabele i zato moramo u svakoj utakmici da idemo na tri boda. Cilj je da sačuvamo Mačvu u superligaškom društvu. Došli smo Čolović, štoper Drezgić, Bojan Matić, ja... Mislim da je ekipa time dobila na iskustvu i da je mnogo jača i kompaktnija. Još malo da se uigramo i mislim da ćemo imati odličnu ekipu, da nikome neće biti lako da nas pobedi. Verujem u opstanak".

Vasilije Đurić se u srpski fudbal vratio posle dve godine, kada je sa Kragujevčanima izborio istorijski plasman u Evropu, pa otišao u rumunski Ocelul, a prošle sezone igrao za Velež. U odnosu na tadašnje vreme, osim dominacije Crvene zvezde, dosta toga se promenilo u Mozzart Bet Superligi.

"Liga kao liga je kvalitetna, ponovo će biti smanjivanje, za dva mesta, tako da će biti jako teško izboriti opstanak, ali će se iskristalisati kvalitet i to je dobro. Mislim da što se kvaliteta tiče, fudbal u Srbiji napreduje. Zvezda se izdvojila mnogo iznad svih, ali ostale ekipe svaka svaku može da pobedi i to donosi uzbuđenje i neizvesnost", smatra Đurić.

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Deo svog fudbalskog školovanja Subotičanin je proveo u OFK Beogradu, u čijem dresu je i odigrao prvu seniorsku sezonu, a u narednom kolu upravo će Romantičari biti rival Mačvi.

"Nadamo se da ćemo uspeti da ostvarimo pobedu, pogotovo što igramo kod kuće", priželjkuje Đurić.

Upisao je iskusni vezista dva nastupa za Mačvu, s kojom ima ugovor do kraja sezone, oba ulascima sa klupe, dok bi u subotu trener Glušica mogao da mu ukaže poverenje od prvog minuta.

"Došao sam dan pred utakmicu protiv Mladosti, pa zato i nisam mnogo igrao u tom meču. Ova pauza zbog termina za reprezentacije mi je dobro došla da se spremim i uđem u ritam sa ekipom, sada sam na 100 odsto", uverava adut Šapčana.

Kraj Save Vasilije Đurić sarađuje sa jednim od najmlađih trenera u Mozzart Bet Superligi, 40-godišnjim Nemanjom Glušicom, koji je u klubu od leta 2022. Prvo kao pomoćnik Ivanu Kurtušiću, a u januaru će biti tri godine kako je šef stručnog štaba.

"Za ovo kratko vreme koliko sam u klubu uspostavili smo super odnos, čini mi se da je jako dobar i perspektivan trener",