Iz tog društva, osim večitih, dugogodišnji funkcioner kluba sa Banovog brda izuzima belo-crne, koji su svakako privatni klub – a uskoro će preći u ruke Ostoje Mijailovića – kao i IMT, uz napomenu da je najlakše raditi u Čukaričkom i još jednom privatnom klubu, iako on od letos nije deo elitnog ranga, a u pitanju je TSC iz Bačke Topole.

Na pitanje šta će biti sa fudbalom i da li je u finansijskom smislu prošlo zlatno doba domaćeg fudbala, Matijašević decidno uzvraća.

„Prošlo je, nema šta“, istakao je Matijašević tokom gostovanja u podkastu „2x45“ emitovanom na Jutjub kanalu Mozzart TV.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Da bi obrazložio ovaj stav, Matijašević ističe tržišne principe poslovanja.

„Zvalo me je, da ne preterujem, bar 100 ljudi iz sveta fudbala, iz inostranstva. Pričamo o Čukaričkom i kažu mi: ’Sad dolazi vaše vreme’. A ja ih pitam: zašto? Nama će biti isto. Mi smo se borili sami, borimo se sami. Čukarički mora godišnje da ima 5.000.000 evra. A tu nam, na primer, FIFA duguje 1.200.000 na osnovu Fonda solidarnosti već 15 meseci. U pitanju je novac koji nam sleduje od transfera Đorđa Petrovića i još njih ima, tri do pet odsto koliko sleduje klubu iz koga je otišao. Mi ako ne platimo FIFA jedan dan, odmah nas kazne, blokiraju. A oni nama duguju 15 meseci. Čukarički će funkcionisati, Bože zdravlja. Za fudbal u Srbiji će biti teško, jer evo, ovde kad mi pokažete klubove, iskren da budem – ne znam za IMT, ne mogu da pričam, ali ostale klubove su finansirali opština, grad, budžet, Telekom. Što je bilo tako, i ja poštujem to. Čukarički nikad ništa nije imao od Telekoma, možete da uđete u papire, 15 godina od države nikad ništa nismo dobili, jer Gale (Dragan Obradović, op. aut.) to nije hteo. Govorio je: ’Radimo dok možemo, to nas ne interesuje’.“