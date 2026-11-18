Svi klubovi su ugroženi posle promene vlasti: Nema više Telekoma, ko da plaća autobus, struju, vodu...
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 11:50
Vladimir Matijašević ističe da je zabrinut za opstanak velike većine članova Mozzart Bet Superlige
Crvena zvezda i Partizan kao opšta dobra. Za njih nema zime kakve god da se društvene i(li) političke okolnosti. Svi ostali su na ledu.
Tako uverava Vladimir Matijašević, sportski direktor Čukaričkog, komentarišući okolnosti u najpopularnijem sportu posle parlamentarnih izbora. Svi znamo, nije to nikakva tajna, velika većina klubova Mozzart Bet Superlige bila je ili je i dalje naslonjena na budžet države ili opštine i ako se promenom vlasti to bude promenilo, logično je zapitati se i za njihovu egzistenciju.
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Iz tog društva, osim večitih, dugogodišnji funkcioner kluba sa Banovog brda izuzima belo-crne, koji su svakako privatni klub – a uskoro će preći u ruke Ostoje Mijailovića – kao i IMT, uz napomenu da je najlakše raditi u Čukaričkom i još jednom privatnom klubu, iako on od letos nije deo elitnog ranga, a u pitanju je TSC iz Bačke Topole.
Na pitanje šta će biti sa fudbalom i da li je u finansijskom smislu prošlo zlatno doba domaćeg fudbala, Matijašević decidno uzvraća.
„Prošlo je, nema šta“, istakao je Matijašević tokom gostovanja u podkastu „2x45“ emitovanom na Jutjub kanalu Mozzart TV.
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Da bi obrazložio ovaj stav, Matijašević ističe tržišne principe poslovanja.
„Zvalo me je, da ne preterujem, bar 100 ljudi iz sveta fudbala, iz inostranstva. Pričamo o Čukaričkom i kažu mi: ’Sad dolazi vaše vreme’. A ja ih pitam: zašto? Nama će biti isto. Mi smo se borili sami, borimo se sami. Čukarički mora godišnje da ima 5.000.000 evra. A tu nam, na primer, FIFA duguje 1.200.000 na osnovu Fonda solidarnosti već 15 meseci. U pitanju je novac koji nam sleduje od transfera Đorđa Petrovića i još njih ima, tri do pet odsto koliko sleduje klubu iz koga je otišao. Mi ako ne platimo FIFA jedan dan, odmah nas kazne, blokiraju. A oni nama duguju 15 meseci. Čukarički će funkcionisati, Bože zdravlja. Za fudbal u Srbiji će biti teško, jer evo, ovde kad mi pokažete klubove, iskren da budem – ne znam za IMT, ne mogu da pričam, ali ostale klubove su finansirali opština, grad, budžet, Telekom. Što je bilo tako, i ja poštujem to. Čukarički nikad ništa nije imao od Telekoma, možete da uđete u papire, 15 godina od države nikad ništa nismo dobili, jer Gale (Dragan Obradović, op. aut.) to nije hteo. Govorio je: ’Radimo dok možemo, to nas ne interesuje’.“
Nekoliko puta je Matijašević ponovio da bi iz ovog kola trebalo izuzeti večite. A ostali?
„Svi su ugroženi. Iz prostog razloga. Postoje klubovi koji imaju finansije na računu trenutno, ali znate kako, kad imate opštinu iza vas, onda imate autobus, plaćenu struju, vodu... A to sve kad dođe na naplatu, onda je potrebno prodavati. A mi smo u tom sistemu bili, pa bili. Mi smo morali da prodamo, i sad u januaru ćemo opet morati, kako bismo živeli. Tako da mislim da su svi ugroženi.“
Mada, u neformalnim razgovorima svi ističu kako su mirni do kraja sezone.
„Sa svima njima se čujem, nadam se da će svi biti mirni, stvarno im to želim, ali svi su imali neke sponzore, pomoć opštine, ovako, onako, to je problem. To će se u budućnosti pokazati kao problem. Ne možete da isplaćujete platu 15.000 evra ako nemate ozbiljne prodaje igrača. Mi ne možemo da idemo iznad 7.000 ili 8.000 evra. To je limit Čukaričkog. A budžet nam je oko 5.000.000 evra. E sad, da vidimo ko je od drugih klubova koliko prodao igrača prethodnih deset godina. Čuo sam se pre neki dan i sa Neškom Milovanovićem, ima i on problem. Sutra, ako država ne bude davala, taj stadion pripada namenskoj industriji. Zato, realno pričam, svi klubovi su u problemu.“
Kad su finansije u pitanju, jasno je da se u bliskoj prošlosti preterivalo po pitanju izdataka.
„Nije realno da plate u Srbiji budu milion, dva ili tri, pa čak i 500.000 evra. Nije realno u Vojvodini da imaš 400.000. To sam govorio javno, ponavljam sad“, dodao je Vladimir Matijašević.
Šta je sve direktor Čukaričkog rekao o stanju u srpskom klupskom i reprezentativnom fudbalu možete pogledati u novoj epizodi podkasta „2x45“.