Majstorija kakva se retko viđa - sve sam, od gola do gola: Lazar Samardžić prosuo magiju (VIDEO)

To da fudbal ima u malom prstu nikada nije bilo sporno. Fali mu samo kontinuitet. Da taj dar prirode malo češće demonstrira. Onda bi mu samo nebo bila granica. Posebno ga u reprezentaciji čekamo da češće pokazuje to lice. Tada bismo sasvim drugačije gledali na perspektivu selekcije koju predvodi Veljko Paunović.

O Lazaru Samardžiću je, dabome, reč i pogotku u pobedi Atalante nad Šalkeom u Gelzenkirhen od 3:0, nečem najlepšem što je ove subote moglo da se vidi na fudbalskim terenima širom planete. A igralo se sve tamo do Australije, gde se pripremaju tri najveća italijanska kluba.