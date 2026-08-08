Majstorija kakva se retko viđa - sve sam, od gola do gola: Lazar Samardžić prosuo magiju (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 22:53
Očistio loptu sa gol-linije, izblokirao šut, pretrčao sa njom ceo teren, bacio dvojicu na zemlju i poslao je u mrežu u pobedi Atalante nad Šaklkeom od 3:0
To da fudbal ima u malom prstu nikada nije bilo sporno. Fali mu samo kontinuitet. Da taj dar prirode malo češće demonstrira. Onda bi mu samo nebo bila granica. Posebno ga u reprezentaciji čekamo da češće pokazuje to lice. Tada bismo sasvim drugačije gledali na perspektivu selekcije koju predvodi Veljko Paunović.
O Lazaru Samardžiću je, dabome, reč i pogotku u pobedi Atalante nad Šalkeom u Gelzenkirhen od 3:0, nečem najlepšem što je ove subote moglo da se vidi na fudbalskim terenima širom planete. A igralo se sve tamo do Australije, gde se pripremaju tri najveća italijanska kluba.
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Igrao se 39. minut, domaćin je izveo korner, a Samardžić je pokrivao drugu stativu. I očistio sa gol-linije loptu koja je prethodno pogodila prečku. Stići će ona do El-Fauzija, ali se srpski reprezentativac zatrčao prema njemu kao iz katapulta lansiran, izblokirao je šut i krenuo u kontranapad kroz brisan prostor prema protivničkom golu. Pretrčao je sa loptom ceo teren, pa prvim lažnjakom bacio na zemlju jednog protivničkog igrača, onda drugim i golmana Kariusa i poslao loptu u praznu mrežu.
Suviše bi banalno i pretenciozno bilo reći da su ti potezi zaličili na gol Maradone iz Meksika ’86, olako se danas mnogi frljaju takvim poređenjima, ali ovo je zaista majstorstvo svoje vrste i zato bolje da prestanemo da ga opisujemo, već ga, ako već niste, pogledajte sami.
Prethodno je Skamaka doveo Atalantu u vođstvo u 30. minutu, a u strelce se u finišu upisao i Nikola Krstović. Svojevrsni antiklimaks u Gelzenkirhenu, jer ovo je pretposlednja provera Šalkea uoči početka povratničke sezone u Bundesligi, koju tamošnja javnost i navijači s nestrpljenjem iščekuju. Na drugoj strani, Mauricio Sari očito ozbiljno već sklapa kockice uoči nastupa Boginje provincije u plej-ofu za UEFA Ligu konferencije.