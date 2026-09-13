Nikolića muče gostovanja: Jović iz dve 'mrtve šanse' promašio pobedu

Lepa fudbalska predstava u Tripoliju bila je subotnjeg popodneva. Zini je prvi zapretio u trećem minutu, ali je golman gostujuće ekipe zaustavio njegov šut. Glavna pokretačka snaga domaćih ponovo je bio Bartolo, koji je izvodio i prekide. U osmom minutu Zini je napravio pritisak nad golmanom i naterao ga na indirektan slobodan udarac nakon vraćanja lopte Brorsona, ali je šut Gurbelisa iz blizine otišao visoko. Da se zatrese mreža konačno, pobrinuli su se gosti. U 21. minutu Gaćinović nije uspeo da zahvati loptu kako treba, ali samo nekoliko sekundi kasnije Majer je primetio prodor Rote, koji je poslao loptu ka Ziniju, a Laskaris je pokušao da preseče pas i umesto "čišćenja" postigao autogol za vođstvo gostiju.

Asteras je vrebao greške u izgradnji napada, a u 31. minutu Mukudi je napravio katastrofalnu grešku. Promašio je loptu prilikom dodavanja, Bartolo je ukrao i idealno plasirao pored Brinjolija za izjednačenje.

Uz sve probleme AEK-a, Arijaga je delovao potpuno van ritma, pa je hitno zamenjen u 52. minutu, kada je sistem promenjen na ultra-ofanzivu gostiju iz Atine. Delovalo je da Nikolić igra u formaciji 4-2-4, što je stvarno neviđeno. Po povratku iz svlačionice, Marko Nikolić je bez razmišljanja rizikovao i u 52. minutu uveo Vargu i Koitu umesto Arijage i Gaćinovića. Napadali su gosti, ali je pretio i domaćin jer je Brinjoli spektakularno odbranio projektil Bartola, da bi u 76. minutu još jednom skinuo sjajan udarac Mendeša.

Kada su se gosti oslobodili, krenuli su na sve ili ništa i sabili su Asteras u šesnaestercu. Tu je tragičar bio Luka Jović. Srpski napadač propustio je dve velike prilike u završnici.

Prvo je u 87. minutu posle povratne lopte Rote veoma slabo šutirao i Silva je skinuo loptu sa gotovo praznog gola, da bi nedugo zatim imao još bolju priliku. Majer mu je namestio zicer, trebalo je samo da je smesti u gol, međutim gađao je pored okvira i to je bilo to. Da je namestio nišan kako zna, slavio bi AEK.

Ovako, drugi remi na drugom gostovanju. Biće dana za Jovića da trese mreže.