Nikolića muče gostovanja: Jović iz dve 'mrtve šanse' promašio pobedu
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 20:02
Ne ide AEK-u kada ode iz Atine, srpski napadač mogao da reši sve, ali nije iskoristio zicere
Možda bi nekog bolela glava posle dva kiksa u prva četiri kola nove sezone, ali neće biti toliko brige za Marka Nikolića. Pobeđuje u Atini, slavio je u Ligi šampiona u prvom kolu, pa ga neće mnogo boleti činjenica da još ne može da našteluje ekipu za gostovanja u domaćem prvenstvu. Dva gostovanja, dva remija i to istim rezultatom, može da bude neko upozorenje za nastavak sezone, mada polako. Tek je počelo. Doći će i to za šampiona Grčke. Moglo je i sada da se slavi, da je Luka Jović namestio nišan nedeljnog popodneva.
Asteras je u Tripoliju uspeo da izbori remi 1:1 (1:1), u meču četvrtog kola grčkog prvenstva i to posle velike borbe. Pokušao je svašta Marko Nikolić u drugom poluvremenu, napao je hrabro, hteo je sva tri boda, ali Luka Jović nije imao dan na kakav je navikao navijače AEK-a. Neće mu niko zameriti verovatno.
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Lepa fudbalska predstava u Tripoliju bila je subotnjeg popodneva. Zini je prvi zapretio u trećem minutu, ali je golman gostujuće ekipe zaustavio njegov šut. Glavna pokretačka snaga domaćih ponovo je bio Bartolo, koji je izvodio i prekide. U osmom minutu Zini je napravio pritisak nad golmanom i naterao ga na indirektan slobodan udarac nakon vraćanja lopte Brorsona, ali je šut Gurbelisa iz blizine otišao visoko. Da se zatrese mreža konačno, pobrinuli su se gosti. U 21. minutu Gaćinović nije uspeo da zahvati loptu kako treba, ali samo nekoliko sekundi kasnije Majer je primetio prodor Rote, koji je poslao loptu ka Ziniju, a Laskaris je pokušao da preseče pas i umesto "čišćenja" postigao autogol za vođstvo gostiju.
Asteras je vrebao greške u izgradnji napada, a u 31. minutu Mukudi je napravio katastrofalnu grešku. Promašio je loptu prilikom dodavanja, Bartolo je ukrao i idealno plasirao pored Brinjolija za izjednačenje.
Uz sve probleme AEK-a, Arijaga je delovao potpuno van ritma, pa je hitno zamenjen u 52. minutu, kada je sistem promenjen na ultra-ofanzivu gostiju iz Atine. Delovalo je da Nikolić igra u formaciji 4-2-4, što je stvarno neviđeno. Po povratku iz svlačionice, Marko Nikolić je bez razmišljanja rizikovao i u 52. minutu uveo Vargu i Koitu umesto Arijage i Gaćinovića. Napadali su gosti, ali je pretio i domaćin jer je Brinjoli spektakularno odbranio projektil Bartola, da bi u 76. minutu još jednom skinuo sjajan udarac Mendeša.
Kada su se gosti oslobodili, krenuli su na sve ili ništa i sabili su Asteras u šesnaestercu. Tu je tragičar bio Luka Jović. Srpski napadač propustio je dve velike prilike u završnici.
Prvo je u 87. minutu posle povratne lopte Rote veoma slabo šutirao i Silva je skinuo loptu sa gotovo praznog gola, da bi nedugo zatim imao još bolju priliku. Majer mu je namestio zicer, trebalo je samo da je smesti u gol, međutim gađao je pored okvira i to je bilo to. Da je namestio nišan kako zna, slavio bi AEK.
Ovako, drugi remi na drugom gostovanju. Biće dana za Jovića da trese mreže.