Milosavljević iskoristio povredu Busaladžića i dao prva dva gola u prvenstvu Švedske (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 19:30
Mladi vezista vodećim pogotkom usmerio Malme, a zatim drugim stavio tačku na ubedljivu pobedu nad Ergriteom – 4:1 (0:0)
Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Tako je ove nedelje zoru u švedskom Alsvenskanu dočekao mladi srpski fudbaler Jovan Milosavljević, kojeg trener Malmea Gaute Helstrup nije planirao da pošalje na teren tako lako. Međutim, povredio se Kenan Busaladžić, omladinski reprezentativac Srbije je morao u igru već u 20. minutu, a kasnije je baš Milosavljević postigao vodeći pogodak Malmea i znatno olakšao posao svom timu u meču 21. kola prvenstva Švedske. Na kraju, Malme je ubedljivo savladao Ergrite sa 4:1 (0:0).
Veliku zahvalnost za debitantski gol 19-godišnjak duguje Teodoru Lundbergu, koji je u 58. minutu probio po levom krilu i kao na tacni servirao usamljenom Milosavljeviću. Nekadašnjem fudbaleru Brodarca i pančevačkog Železničara posle toga nije bilo teško da zatrese mrežu.
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Bio je to prvi gol 19-godišnjaka u Alsvenskanu, ali drugi u dresu Malmea. Prethodno je u Kupu Švedske 27. avgusta bio strelac protiv Linda.
19.00: (1,57) Jurgorden (3,90) GAIS (5,30)
Ovaj gol definitivno mu više znači, jer je usmerio Malme ka važnom trijumfu. Kasnije su golovi Rozengrena i Kurtulusa doneli sigurnu prednost švedskom velikanu, da bi mladi vezista definitivno stavio tačku na ubedljivu pobedu. U 94. minutu je Milosavljević pravovremeno utrčao sa desnog krila, iako je prvobitno delovalo da je autogol, na usporenom snimku se vidi da je Srbin zapravo uputio savršeno precizan šut za 4:1.
Tako je potpisao pobedu koja je ostavila Malme u trci za plasman u Evropu. Malme je sada peti sa 33 poena iz 21 mečeva.
Moglo je sve da bude drugačije, da su se ostvarile najave o Milosavljevićevom odlasku iz kluba tokom letnjeg prelaznog roka. Mladi vezista nije bio zadovoljan minutažom koju je imao tokom proleća, a to je htela da iskoristi Crvena zvezda. Da je prodala Vasilija Kostova morala bi da traži novog bonusa u veznom redu, a upravo je Milosavljević bio jedan od najozbiljnijih kandidata.
Ovako, ostao je u Švedskoj da se bori za minutažu, a možda mu ovi golovi poprave status u ekipi.
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