Milosavljević iskoristio povredu Busaladžića i dao prva dva gola u prvenstvu Švedske (VIDEO)

Bio je to prvi gol 19-godišnjaka u Alsvenskanu, ali drugi u dresu Malmea. Prethodno je u Kupu Švedske 27. avgusta bio strelac protiv Linda.

19.00: (1,57) Jurgorden (3,90) GAIS (5,30)

Ovaj gol definitivno mu više znači, jer je usmerio Malme ka važnom trijumfu. Kasnije su golovi Rozengrena i Kurtulusa doneli sigurnu prednost švedskom velikanu, da bi mladi vezista definitivno stavio tačku na ubedljivu pobedu. U 94. minutu je Milosavljević pravovremeno utrčao sa desnog krila, iako je prvobitno delovalo da je autogol, na usporenom snimku se vidi da je Srbin zapravo uputio savršeno precizan šut za 4:1.

Tako je potpisao pobedu koja je ostavila Malme u trci za plasman u Evropu. Malme je sada peti sa 33 poena iz 21 mečeva.

Moglo je sve da bude drugačije, da su se ostvarile najave o Milosavljevićevom odlasku iz kluba tokom letnjeg prelaznog roka. Mladi vezista nije bio zadovoljan minutažom koju je imao tokom proleća, a to je htela da iskoristi Crvena zvezda. Da je prodala Vasilija Kostova morala bi da traži novog bonusa u veznom redu, a upravo je Milosavljević bio jedan od najozbiljnijih kandidata.

Ovako, ostao je u Švedskoj da se bori za minutažu, a možda mu ovi golovi poprave status u ekipi.

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