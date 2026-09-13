Olimpijakos od -14 do preokreta bez Milutinova: Vord Barcokasov džoker, sledi put u Abu Dabi

Makabi je to iskoristio i mnogo bolje otvorio utakmicu. Olimpijakos je teško dolazio do organizovanog napada, greške su se nizale, a ekipa Odeda Kataša kažnjavala je izgubljene lopte i brzo preuzela kontrolu. Posle prvih deset minuta izraelski tim vodio je 22:10, dok su crveno-beli već tada imali čak deset izgubljenih lopti.

Reakcija Olimpijakosa stigla je u drugoj četvrtini, pre svega prekoTajlera Dorsija. Amerikanac je sa pet vezanih poena pokrenuo svoj tim, potom pogodio još jednu trojku, pa su crveno-beli od 25:12 počeli da smanjuju razliku.

Embaje Endijaje donosio je energiju u reketu, uključio se i Kodi Miler Mekintajer, a Olimpijakos je serijom 7:0 prvi put stigao do vođstva rezultatom 35:33. Ipak, Ife Lundberg odgovorio je na drugoj strani, pa se na veliki odmor otišlo bez prednosti ni na jednoj strani (35:35).

Makabi je bolje otvorio i drugo poluvreme. Vil Rejman pogodio je trojku, Roman Sorkin pravio probleme u reketu, a izraelski sastav ponovo otišao na pet poena razlike. Tada je Olimpijakos pronašao važnog čoveka u Tajsonu Vordu. Krilo crveno-belih podiglo je intenzitet na obe strane parketa, a posle njegovih dobrih minuta i trojke Saše Vezenkova rezultat je ponovo bio izjednačen. Olimpijakos je potom stigao i do 55:50, ali Makabi nije dozvolio da utakmica bude prelomljena. Odgovorio je serijom 10:2 i u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću 60:57. Završnica je, međutim, pripala šampionu Evrope. Endijaje je najpre zakucao, potom pogodio trojku i sa pet vezanih poena okrenuo rezultat na 69:67.

Bonzi Kolson je još jednom vratio Makabi u prednost hicem za tri poena, ali je Olimpijakos ostao miran. Donta Hol je zakucao za novo vođstvo, Kori Džozef pogodio sa distance za 74:70, a Hol zatim, posle asistencije Dorsija, još jednom završio akciju iz reketa i praktično stavio tačku na meč. Makabi u poslednjim napadima nije uspeo dođe do pogotka kojim bi ponovo zakomplikovao završnicu i utakmica je definitivno otišla na stranu crveno-belih.

Endijaje je bio jedan od najzaslužnijih za preokret sa 14 poena, po dva skoka i asistencije, tri ukradene lopte i jednom blokadom. Dorsi je dodao 13 poena, tri uhvaćene i četiri podeljene lopte, dok je Vord za 20 minuta postigao 12 poena bez promašaja za dva poena (5/5), uz po četiri skoka i asistencije, te tri ukradene lopte. Hol je završio sa 10 poena i sedam skokova, Vezenkov je ubacio osam poena uz 3/11 iz igre, dok je Evan Furnije postigao pet poena. Kod Makabija je najefikasniji bio Kolson sa 17 poena i sedam skokova, Sorkin je dodao 14, a Lundberg devet poena i četiri asistencije.

Izraelski tim imao je 22 asistencije i napravio manje izgubljenih lopti od rivala, ali je Olimpijakos taj minus nadoknadio boljim učinkom u reketu i znatno većim doprinosom igrača sa klupe. Rezervisti grčkog tima dobili su taj segment sa 49:24. Barcokas je dobio još jedan dobar odgovor Endijaja i potvrdu da njegov tim može da se vrati i kada utakmica krene loše, ali su 17 izgubljenih lopti i problem sa Milutinovom svakako stvari koje će zahtevati pažnju pred ono što sledi.

Sledeći test biće znatno ozbiljniji, jer sledi duel sa Fenerbahčeom u polufinalu Superkupa Evrolige u Abu Dabiju 18. septembra.