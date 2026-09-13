Olimpijakos od -14 do preokreta bez Milutinova: Vord Barcokasov džoker, sledi put u Abu Dabi
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 20:25
Makabi ostao bez daha u tesnoj završnici, za crveno-bele sledi polufinale Superkupa Evrolige
Olimpijakos nije blistao, ali je ponovo pobedio. Tim Jorgosa Barcokasa savladao je Makabi Tel Aviv rezultatom 77:72 (10:22, 25:13, 22:25, 20:12) u Nikoziji, osvojio turnir "Neofitos Handriotis" i nastavio maksimalan niz u pripremnom periodu, iako je gotovo od samog početka morao da se snalazi bez Nikole Milutinova.
Kao što ste mogli da pročitate ranije, srpski centar napustio je parket već posle dva minuta zbog bola u levom kvadricepsu, a naknadno je navedeno da je u pitanju tendinitis. Barcokas pritom nije mogao da računa ni na Kostasa Papanikolaua i Tajrika Džonsa, pa je Olimpijakos praktično od starta morao da prilagođava rotaciju.
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Makabi je to iskoristio i mnogo bolje otvorio utakmicu. Olimpijakos je teško dolazio do organizovanog napada, greške su se nizale, a ekipa Odeda Kataša kažnjavala je izgubljene lopte i brzo preuzela kontrolu. Posle prvih deset minuta izraelski tim vodio je 22:10, dok su crveno-beli već tada imali čak deset izgubljenih lopti.
Reakcija Olimpijakosa stigla je u drugoj četvrtini, pre svega prekoTajlera Dorsija. Amerikanac je sa pet vezanih poena pokrenuo svoj tim, potom pogodio još jednu trojku, pa su crveno-beli od 25:12 počeli da smanjuju razliku.
Embaje Endijaje donosio je energiju u reketu, uključio se i Kodi Miler Mekintajer, a Olimpijakos je serijom 7:0 prvi put stigao do vođstva rezultatom 35:33. Ipak, Ife Lundberg odgovorio je na drugoj strani, pa se na veliki odmor otišlo bez prednosti ni na jednoj strani (35:35).
Makabi je bolje otvorio i drugo poluvreme. Vil Rejman pogodio je trojku, Roman Sorkin pravio probleme u reketu, a izraelski sastav ponovo otišao na pet poena razlike. Tada je Olimpijakos pronašao važnog čoveka u Tajsonu Vordu. Krilo crveno-belih podiglo je intenzitet na obe strane parketa, a posle njegovih dobrih minuta i trojke Saše Vezenkova rezultat je ponovo bio izjednačen. Olimpijakos je potom stigao i do 55:50, ali Makabi nije dozvolio da utakmica bude prelomljena. Odgovorio je serijom 10:2 i u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću 60:57. Završnica je, međutim, pripala šampionu Evrope. Endijaje je najpre zakucao, potom pogodio trojku i sa pet vezanih poena okrenuo rezultat na 69:67.
Bonzi Kolson je još jednom vratio Makabi u prednost hicem za tri poena, ali je Olimpijakos ostao miran. Donta Hol je zakucao za novo vođstvo, Kori Džozef pogodio sa distance za 74:70, a Hol zatim, posle asistencije Dorsija, još jednom završio akciju iz reketa i praktično stavio tačku na meč. Makabi u poslednjim napadima nije uspeo dođe do pogotka kojim bi ponovo zakomplikovao završnicu i utakmica je definitivno otišla na stranu crveno-belih.
Endijaje je bio jedan od najzaslužnijih za preokret sa 14 poena, po dva skoka i asistencije, tri ukradene lopte i jednom blokadom. Dorsi je dodao 13 poena, tri uhvaćene i četiri podeljene lopte, dok je Vord za 20 minuta postigao 12 poena bez promašaja za dva poena (5/5), uz po četiri skoka i asistencije, te tri ukradene lopte. Hol je završio sa 10 poena i sedam skokova, Vezenkov je ubacio osam poena uz 3/11 iz igre, dok je Evan Furnije postigao pet poena. Kod Makabija je najefikasniji bio Kolson sa 17 poena i sedam skokova, Sorkin je dodao 14, a Lundberg devet poena i četiri asistencije.
Izraelski tim imao je 22 asistencije i napravio manje izgubljenih lopti od rivala, ali je Olimpijakos taj minus nadoknadio boljim učinkom u reketu i znatno većim doprinosom igrača sa klupe. Rezervisti grčkog tima dobili su taj segment sa 49:24. Barcokas je dobio još jedan dobar odgovor Endijaja i potvrdu da njegov tim može da se vrati i kada utakmica krene loše, ali su 17 izgubljenih lopti i problem sa Milutinovom svakako stvari koje će zahtevati pažnju pred ono što sledi.
Sledeći test biće znatno ozbiljniji, jer sledi duel sa Fenerbahčeom u polufinalu Superkupa Evrolige u Abu Dabiju 18. septembra.