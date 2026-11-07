Fenerova rutina u Bursi: Pauel debitovao i u prvenstvu, Šaras odmarao nosioce

Mogao je s mirom litvanski stručnjak da posmatra igru njegovih pulena, a u odsustvu nekih od najbitnijih igrača minute je iskoristio Onuralp Bitim. Turski reprezentativac odigrao je 23 minuta i za to vreme ubacio 16 poena (5/9 iz igre) uz dva skoka, te po jednu asistenciju i ukradenu loptu. Interesantno, bio je jedini dvocifreni igrač u pobedničkom sastavu, jer su Šejn Larkin i Ševon Šilds dodali po devet, a Vejd Boldvin osam poena, uz pet razigravanja i tri uhvaćene lopte.

Svoj debi u turskom prvenstvu ubeležio je novajlija Dvajt Pauel. Posle solidnog izdanja protiv Baskonije, doskorašnji centar Dalasa dobio je 15 minuta da se razigra i za to vreme imao pet poena, šest skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Kod domaćina 20 poena ubacio je Majkl Mur (8/12 iz igre) uz sedam skokova, dok je Lejton Hemonds dodao 11 poena uz šest uhvaćenih lopti.

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Fenerbahče je u Bursi opravdao ulogu favorita i stigao do pobede, do koje se došlo bez prevelike energetske potrošnje. Susret je u uvodnom delu bio prilično izjednačen, pa su gosti u ranoj fazi druge četvrtine imali tek minimalnih 25:24. Ipak, kako je utakmica odmicala, ekipa iz Istanbula uspevala je da uspostavi sve veću kontrolu, da bi u završna tri minuta ušla sa dvocifrenom prednošću (71:57), čime je praktično otklonila dileme oko pobednika.

Bitno je za Jasikevičijusa što je mogao da odmori deo ekipe, s obzirom da je sledeća utakmica već u sredu, kada će gostovati Parizu.