Popović sa klupe gledao kako Krasnodar prekida crnu seriju

Da ćemo gledati efikasan meč moglo je da se nasluti već od 16. minuta, kada je domaćin otvorio račun. Džon Kordoba je doneo prednost na asistenciju Kristijana.

U 35. minutu je Matvej Kislijak izjednačio rezultat, ali ipak je Krasnodar imao prednost tokom pauze. Pogodio je Žoao Baši u 40. minutu za 2:1.

16.30: (1,35) Zenit (4,90) Rostov (9,50)

U drugom poluvremenu su se nizale šanse na obe strane, ali sledeći gol smo videli tek u 74. minutu. Ponovo je lopta završila u mreži Maksima Boriska, posle šuta rezerviste Danila Utkina.

Nedugo posle toga je Džon Kordoba potvrdio pobedu Krasnodara, dok je Kiril Glebov u nadoknadi vremena golom tek malo ublažio gorčinu. Koliko je utakmica bila zanimljiva najbolje pokazuje to što je Krasnodar uputio 19 šuteva, a CSKA 26. Od toga, čak je 12 išlo u okvir gola Stanislava Agkaceva, koji se istakao sa nekoliko odličnih odbrana.

Ova utakmica je prošla bez srpskih fudbalera. Milan Gajić nije mogao da pomogne Moskovljanima zbog povrede kolena, dok je Matija Popović presedeo ceo meč na klupi.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

RUSIJA 1 – 14. KOLO

Petak

Lokomotiva Moskva - Rubin 0:1 (0:0)

/Teslenko 71/

Subota

Fakel – Dinamo Moskva 1:2 (1:1)

/Jakimov 12 – Fomin 3, Tjukavin 90+1/

Ahmat – Rodina 1:0 (1:0)

/Cake 34/

Krasnodar – CSKA Moskva 4:2 (2:1)

/Kordoba 16, 82, Baši 40, Utkin 74 – Kislijak 35, Glebov 90+1/

Nedelja

12.00: (2,35) Krilja Sovjetov (3,40) Orenburg (3,00)

14.15: (1,25) Spartak Moskva (6,50) Akron (10,5)

16.30: (1,35) Zenit (4,90) Rostov (9,50)

18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)

***Kvote su podložne promenama