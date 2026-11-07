Mora li baš sad ta pauza? Bolonja upisala četvrtu recku u nizu, Parma nije mogla 10 na 11
Vreme čitanja: 11min | sub. 07.11.26. | 20:03
Pobeda gostiju u derbiju Emilije, najslabiji akter utakmice – sudija Luka Zuferli
Ima tih utakmica za koje vam je jasno (iako to konačan rezultat ne sugeriše) da su suštinski završene samo što su počele. Jer, tek je bio krenuo šesti minut duela Parme i Bolonje kada je Abdulaj Endiaj kao poslednji igrač odbrane obema rukama zagrlio i srušio Jensa Odgarda i (tek) nakon intervencije iz VAR sobe dobio direktan crveni karton.
Bilo je jasno da domaćin neće moći da izdrži celu utakmicu sa igračem manje. Iako je Parma za svako poštovanje parirala brojčano superiornijem rivalu, gosti su tu prednost iskoristili u drugom poluvremenu i sa dva gola ne samo dobili debi Emilije, nego upisali četvrtu recku u nizu i postigli nešto što u Seriji A nisu još od marta 2025. godine - 1:2 u meču 11. kola. Reprezentativnu pauzu četa Rafaela Paladina dočekaće na pobedu od zone plasmana u Evropu!
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Tako je Parma nastavila po sistemu - korak napred, nazad dva. Ubedljiva pobeda u Bergamu od pre pet dana nije materijalizovana, ekipa je u vrlo neugodnom položaju na dnu tabele, iako, ponavljamo, teško da se može bolje od ovoga sa čovekom manjka. Možda bi sve otišlo u nekom drugom pravcu da je rezervista El Bilal Ture u 59. minutu u kontranapadu pogodio iz prilike koja je u rangu penala, ali je Skurupski odbranio nogama i sprečio izjednačenje.
Ispašće El Bilal svojevrsni tragičar, jer je nešto kasnije skrivio jedanaesterac iz kojeg je Bolonja udvostručila prednost, što ju je doneo Artur Teat, pogotkom glavom u 52. minutu. Mada, najlošiji akter ovog meča definitivno je bio arbitar Luka Zuferli. Šta li bi radio da nema kolege u VAR sobi, pošto je sve bitne odluke doneo tek nakon pomoći video tehnologije.
Jedan penal je dosudio za Bolonju, pa odluku preinačio jer je Bernardeski ipak srušen van kaznenog prostora. Niti je isprva video crveni karton za Endiaja, niti penal nad Kambijagijem, koji je Rikardo Orsolini realizovao za 0:2 u 72. minutu, niti najstrožu kaznu na drugoj strani četiri minuta kasnije, kada je Vitik, samo što je ušao u igru, potkačio po nozi Fabijana. Vinsent Sijero je bio siguran sa bele tačke, ali čak i sedam minuta sudijske nadkonade bilo je premalo vremena da Parma ovde izbegne od samog starta viđen poraz. Jedan statistički podatak pokazaće varljivu sliku - domaćin je u finišu meča izveo prvi korner, a Bolonja ih je već imala 15. Nije takav bio subjektivni utisak pri kraju utakmice. Parma je svim silama napadala 10 na 11, ali nije uspela da izjednači.
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SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
Parma - Bolonja 1:2 (0:0)
/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/
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Nedelja
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