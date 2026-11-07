Mora li baš sad ta pauza? Bolonja upisala četvrtu recku u nizu, Parma nije mogla 10 na 11

Ima tih utakmica za koje vam je jasno (iako to konačan rezultat ne sugeriše) da su suštinski završene samo što su počele. Jer, tek je bio krenuo šesti minut duela Parme i Bolonje kada je Abdulaj Endiaj kao poslednji igrač odbrane obema rukama zagrlio i srušio Jensa Odgarda i (tek) nakon intervencije iz VAR sobe dobio direktan crveni karton.

Bilo je jasno da domaćin neće moći da izdrži celu utakmicu sa igračem manje. Iako je Parma za svako poštovanje parirala brojčano superiornijem rivalu, gosti su tu prednost iskoristili u drugom poluvremenu i sa dva gola ne samo dobili debi Emilije, nego upisali četvrtu recku u nizu i postigli nešto što u Seriji A nisu još od marta 2025. godine - 1:2 u meču 11. kola. Reprezentativnu pauzu četa Rafaela Paladina dočekaće na pobedu od zone plasmana u Evropu!