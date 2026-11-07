Mančester Siti ne liči ni na šta! Sa ovakvom odbranom teško će trčati sa Arsenalom

Jer ovaj Siti trenutno ne liči ni na šta. U napadu se oslanja na majstorstvo pojedinaca, u odbrani niže grešku za greškom. I tako od gostovanja u Birmingemu kada je Aston Vila drugima pokazala koliko mana poseduje ekipa Enca Mareske koji će u dvonedeljnoj pauzi imati pune ruke posla. Analiziraće mnoge segmente igre, ali će izvesno gledati da prvo konsoliduje defanzivnu liniju koja je već posle deset kola kapitulirala 13 puta. Više od Arsenala, Brajtona, Evertona, Liverpula, Brentforda, Lidsa, Totenhema, Hal Sitija i Fulama, a jednako koliko Bornmut i današnji rival Notingem Forest, koji ga je pregazio.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Više je nego jasno da je Oliver Glazner ispunio obećano. Posle prošlonedeljnog poraza od Brentforda - četvrtog u pet utakmica - povukao je crtu i rekao kako je primoran da promeni određene stvari i mada ne znamo šta je prethodnih dana radio, očigledno je upalilo. Notingem Forest je zaraznom energijom oduvao goste sve do Mančestera, podsetivši na sat i po na onaj predvođen Nunom Espiritom Santom, koji je završio u Evropi.

Nisu 'sezonci' na Siti graundu od početka sezone imali baš nijedan razlog za slavlje, gledali su svake druge nedelje kako njihovi ljubimci pucaju ćorćima u rivala, a onda je u Vest Bridžford došao Mančester Siti i ekipi koja kod kuće nije postigla ni gol, popur američkog repera Drejka u spotu za pesmu 'God's plan', počeo da deli darove. Ali to je Mančester Siti Enca Mareske...

Od početka sezone samo su fenjeraš Sanderlend i novajlija Hal Siti napravili više grešaka koje su prethodile golovima od vicešampiona Engleske. Novu, četvrtu po redu, napravio je Joško Gvardiol, olako izgubivši loptu na svojoj polovini, taman kada su saigrači 'raširili' kako bi organizovali napad. Umesto toga usledio je kontraudar Žaira Kunje, koji mu je oduzeo posed i sam završio akciju udarcem sa vrha šesnaesterca.