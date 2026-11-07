Mančester Siti ne liči ni na šta! Sa ovakvom odbranom teško će trčati sa Arsenalom
Vreme čitanja: 11min | sub. 07.11.26. | 20:28
Notingem Forest nije postigao nijedan gol kod kuće od početka sezone, a onda je za 90 minuta napunio mrežu vicešampiona Engleske
Donedavno je bio na vrhu, ali kako vreme prolazi Mančester Siti sve više gubi korak za Arsenalom. Na drugoj stranici - čitaj reprezenativnoj pauzi - glavnog izazivača od šampiona deli šest bodova, pošto je nagli pad nastavio na gostovanju Notingem Forestu u desetom kolu Premijer lige upisavši treći vezani prvenstveni poraz - 3:1 (2:0).
A do pre samo dve nedelje sve je idelovalo idilično na Etihadu. Ili su nas makar rezultati naterali da pomislimo kako je tako. Jer Mančester Siti ne samo da je bio lider posle sedam kola, već je jedini imao stopostotan učinak, ubedivši nas kako će Arsenal suprotno očekivanjima dobiti konkurenta u trci za titulu. No, kako vreme prolazi, sve je izvesnije da će tim Mikela Artete maraton trčati sam...
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Jer ovaj Siti trenutno ne liči ni na šta. U napadu se oslanja na majstorstvo pojedinaca, u odbrani niže grešku za greškom. I tako od gostovanja u Birmingemu kada je Aston Vila drugima pokazala koliko mana poseduje ekipa Enca Mareske koji će u dvonedeljnoj pauzi imati pune ruke posla. Analiziraće mnoge segmente igre, ali će izvesno gledati da prvo konsoliduje defanzivnu liniju koja je već posle deset kola kapitulirala 13 puta. Više od Arsenala, Brajtona, Evertona, Liverpula, Brentforda, Lidsa, Totenhema, Hal Sitija i Fulama, a jednako koliko Bornmut i današnji rival Notingem Forest, koji ga je pregazio.
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Više je nego jasno da je Oliver Glazner ispunio obećano. Posle prošlonedeljnog poraza od Brentforda - četvrtog u pet utakmica - povukao je crtu i rekao kako je primoran da promeni određene stvari i mada ne znamo šta je prethodnih dana radio, očigledno je upalilo. Notingem Forest je zaraznom energijom oduvao goste sve do Mančestera, podsetivši na sat i po na onaj predvođen Nunom Espiritom Santom, koji je završio u Evropi.
Nisu 'sezonci' na Siti graundu od početka sezone imali baš nijedan razlog za slavlje, gledali su svake druge nedelje kako njihovi ljubimci pucaju ćorćima u rivala, a onda je u Vest Bridžford došao Mančester Siti i ekipi koja kod kuće nije postigla ni gol, popur američkog repera Drejka u spotu za pesmu 'God's plan', počeo da deli darove. Ali to je Mančester Siti Enca Mareske...
Od početka sezone samo su fenjeraš Sanderlend i novajlija Hal Siti napravili više grešaka koje su prethodile golovima od vicešampiona Engleske. Novu, četvrtu po redu, napravio je Joško Gvardiol, olako izgubivši loptu na svojoj polovini, taman kada su saigrači 'raširili' kako bi organizovali napad. Umesto toga usledio je kontraudar Žaira Kunje, koji mu je oduzeo posed i sam završio akciju udarcem sa vrha šesnaesterca.
Rano vođstvo - gol postignut u šestom minutu - uneo je ionako motivisanim fudbalerima Notingem Foresta dodatnu dozu samopouzdanja da u istom, ako ne i jačem ritmu nastave da 'grizu', da sekund slobodnog vremena ne ostavljaju rivalu, koji je delovao malokrvno, pogubljeno i rezervisano. Kao što je Eliot Anderson - verovatno ponajbolji fudbaler Mančester Sitija od starta sezone - bio rezervisan u 18. minutu, kada je neodlučno krenuo na loptu i dozvolio Ksaveru Šlageru (čoveku koji je došao da ga odmeni na Siti graundu) da povuče kontru. Jednu od dve ubitačne koje je domaćin sproveo večeras. Obe je na spektakularan način završio - Lijam Delap.
Toliko osporavani Lijam Delap, koji se propisno ispromašivao od letošnjeg, 52.500.000 evra vrednog transfera iz Čelsija, povremeno bio i predmet podsmeha na Ostrvu. Pa uprkos tome, Oliver Glazner je nastavio da mu veruje iako je za skoro 600 minuta fudbala samo jednom zatresao mrežu do večeras. I ovaj mu je za poverenje uzvratio, i to protiv bivšeg kluba. U pomenutoj kontri istrčao je vukao je loptu pedesetak metara pre nego što je 'probušio' Đanluiđija Donarumu i duplirao vođstvo, dvadesetak minuta pre kraja meča novom raketom vratio na zemlju gosta, koji je prethodno pretio da se uspravi.
Koliko je zaslužio da sa bodom (ili sva tri) izađe sa Siti graunda pitanje je, ali da je mogao da izbegne poraz - jeste. Enco Fernandez je imao priliku da prepolovi zaostatak sredinom prvog poluvremena kada je sa peterca glavom šutirao preko gola, a isto bi izvesno uradio Erling Haland pred odlazak na odmor da mu Kunja na gol-liniji nije blokirao udarac...
Kod udarca Rajana Šerkija sa početka drugog poluvremena pak apsolutno niko nije i ne bi mogao ništa. Bio je taj pogodak francuskog mađioničara - njegov prvi ligaški posle mesec dana - nagrada gostima iz Mančestera za neuporedivo bolju igru u uvodnim minutima nastavka, period tokom kojeg se činilo da bi panika mogla da pojede izabranike Olivera Glaznera. Ali brzo su se pribrali i zahvaljujući pre svega sjajnom štoperskom trojcu - Murilo, Nikola Milenković, Kunja - lokalizovali poraž.
Sve dok se nije pojavio Delap da ga u potpunosti ugasi. I usput zapali jedan na Etihadu.
PREMIJER LIGA – 10. KOLO
petak
Everton - Koventri 3:1 (0:0)
/Bari 56, 61, Djusberi Hol 81 - Gboho 52/
subota
Lids - Totenhem 1:0 (0:0)
/Okafor 78/
Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)
/Muniz 83 - Marfi 80/
Arsenal - Hal 1:0 (0:0)
/Edegor 72/
Notingem Forest - Mančester Siti 3:1 (2:0)
/Kunja 6, Delap 18 - Šerki 52/
nedelja
15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX
15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX
15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX
15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (1,95) MOZZART RELAX
17.30: (2,20) Mančester Junajted (3,90) Aston Vila (2,95) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama