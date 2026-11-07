Micov u 4x10: Posle Željkovog odlaska klub bio ranjen, radimo na ozdravljenju; tim nije kompletiran

Ističe da je zadovoljan nivoom igre ekipe uprkos povredama i dosad ostvarenim rezultatima. “ Mislim da igramo i dalje odličnu košarku, uz sve ove povrede koje su nam se desile od samog početka sezone. Duga je sezona, ali mislim da smo stvarno na skroz dobrom i zadovoljavajućem nivou i mi iz kluba smo zadovoljni. Mogu možda da kažem da je samo taj poraz u Lionu od Asvela bio kiks. Sve ovo ostalo je, bih ja rekao, stvarno očekivano ”, smatra Micov.

On je naveo da Partizan ostaje aktivan na tržištu, ali da izbor pojačanja zavisi od budžeta, povreda i mogućnosti registracije igrača. Na pitanje da li je ekipi potreban novi košarkaš, odgovorio je potvrdno, uz obrazloženje da su dve petice povređene, dok se jedna četvorka vraća posle povrede.

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Govoreći o ciljevima, Micov je rekao da želi da se Partizan bori za trofeje u svim takmičenjima, dok je plasman u plej-of Evrolige označio kao realan cilj.

“Ja sam uvek ciljao na najviše, bez obzira je li to bilo realno, skromno ili nerealno. Ako mi kao ljudi iz kluba ne verujemo u to, onda kako ja mogu da kažem igračima: 'E, ljudi, moramo da osvojimo trofej.' Ja ne mogu jednostavno da dovedem igrača i da mu kažem: 'E, znaš, borim se za plej-of, deseto mesto ili da ne ispadnemo iz lige.' Ne, ja se borim za trofej, za titulu i to je to. Tako sam se ja vodio tokom cele karijere, tako da i sad s ove strane opet želim to. Znači, svakako svi trofeji, i ABA liga, i KLS, i Kup. A što se tiče Evrolige, naravno, ideja je sigurno plej-of, da se ne zavaravamo”.

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Micov je u studiju Mozzart TV-a potvrdio da je sporazumno raskinut ugovor sa Džabarijem Parkerom. Prema njegovim rečima, dogovor je bio povoljan za obe strane - Parker je slobodan da potraži novu sredinu, a klub je ostvario određenu uštedu.

Ceo razgovor sa Vladimirom Micovim možete pročitati u nedelju na Mozzart Sport portalu.